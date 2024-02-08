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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為95元

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 17:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.82元，其中最高估值2.07元，最低估值1.51元，預估目標價為95元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 2.07(2.07) 5.6 7.03
最低值 1.51(1.51) 4.44 5.29
平均值 1.81(1.81) 5.11 6.38
中位數 1.82(1.78) 5.15 6.36

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 25,690,000 31,163,000 34,864,000
最低值 25,075,000 28,190,000 28,836,000
平均值 25,378,800 29,714,000 32,467,660
中位數 25,353,720 30,048,000 33,085,320

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 4.94 9 8.19 8.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,129,710 32,524,688 25,421,687 23,791,315

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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