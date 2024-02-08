鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯茂(6213-TW)EPS預估上修至1.82元，預估目標價為95元
鉅亨網新聞中心 2024-02-08 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對聯茂(6213-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.78元上修至1.82元，其中最高估值2.07元，最低估值1.51元，預估目標價為95元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|2.07(2.07)
|5.6
|7.03
|最低值
|1.51(1.51)
|4.44
|5.29
|平均值
|1.81(1.81)
|5.11
|6.38
|中位數
|1.82(1.78)
|5.15
|6.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25,690,000
|31,163,000
|34,864,000
|最低值
|25,075,000
|28,190,000
|28,836,000
|平均值
|25,378,800
|29,714,000
|32,467,660
|中位數
|25,353,720
|30,048,000
|33,085,320
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.94
|9
|8.19
|8.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,129,710
|32,524,688
|25,421,687
|23,791,315
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6213/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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