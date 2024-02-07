鉅亨速報 - Factset 最新調查：穩懋(3105-TW)EPS預估上修至-0.2元，預估目標價為162元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對穩懋(3105-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-0.22元上修至-0.2元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.44元，預估目標價為162元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|8.65
|10.63
|11.17
|最低值
|-0.44(-0.84)
|1
|2.5
|9.05
|平均值
|-0.24(-0.29)
|4.44
|7.48
|10.11
|中位數
|-0.2(-0.22)
|3.86
|7.69
|10.11
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|15,836,500
|23,395,780
|25,926,000
|23,528,310
|最低值
|15,588,000
|17,559,000
|19,767,000
|23,114,730
|平均值
|15,791,410
|20,049,700
|22,989,180
|23,321,520
|中位數
|15,836,000
|20,165,000
|23,071,000
|23,321,520
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.25
|12.9
|15.45
|10.59
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|18,334,336
|26,182,376
|25,546,205
|21,377,724
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3105/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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