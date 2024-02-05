高階CCL需求明確 台光電1月營收創新高年增1.04倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 18:15

CCL 廠台光電 (2383-TW) 在今天盤中攻抵 500 元的新天價，收盤也以 497.5 元創收盤歷史新高價，台光電今 (5) 日公布最新營收，2023 年 1 月營收以 44.85 億元倒新高，月增 4.11%，年增 1.04 倍。也在延續 2023 年第四季單季營收以 128.81 億元創歷史新高的熱度。

台光電 2023 年全年營收突破 400 億元大關，以 412.95 億元刷新歷史紀錄，年增 6.78%。

台光電在 2023 年前三季營收 284.14 億元，毛利率 27.03%，年增 2.44 個百分點，稅後純益 35.02 億元，年減 5.69%，每股純益 10.5 元。

日系外資日前出爐的報告看好台光電在 AI 趨勢下，將明顯受惠 AI 伺服器和 400G 及 800G 交換器需求成長，加上多重催化劑推動 2024-2025 年獲利年成長率 21%-45%，首評 CCL 廠台光電給予「買進」評等，目標價上看 520 元。

台光電指出， HPC 及伺服器產品的應用自 2023 年第二季起明顯成為市場主流趨勢，且陸續有多家國際晶片大廠及雲端廠商相繼開發、推出新產品，在強調高運算能力的基礎下，對於材料升級的需求日益殷切，除既有客戶擁高市占率以外，預期在新客戶及新應用產品，也能保持高市佔率表現，隨著各類伺服器產品需求明確，將成為公司主要成長動能之一。