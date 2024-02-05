〈焦點股〉AI強需求旺 台光電爆量創新高帶領CCL類股強攻
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 11:41
銅箔基板 (CCL) 廠下半年旺季結束，但由於 MSCI(明晟) 將公布成分股調整，台光電 (2383-TW) 可望獲納入，且在 AI 伺服器需求增加之下，台光電股價今 (5) 日早盤跳空上漲並在盤中爆量以 496.5 元改寫歷史新天價，也帶動 CCL 類股的強攻。
今天盤中另包括聯茂 (6213-TW) 、台燿 (6274-TW) 及騰輝 (6672-TW) 股價也出現強勢上漲的格局，而以台燿上漲逾 4% 最為強勢。
台燿最新營收顯示，2023 年第四季單月營收都站穩 14 億元之上，2023 年第四季營收 44.15 億元，創 5 季來新高，台燿在 2023 年第三季稅後純益 3.69 億元，勝過上半年獲利總和，單季每股賺 1.36 元，2023 年的前三季稅後純益 4.31 億元，年減 55.62%，每股純益 1.6 元。
CCL 廠台燿、聯茂及台光電在目前也因應市場需求積極在東南亞投資建廠進行擴產中，台燿、聯茂泰國廠已動工，而台光電選擇投資馬來西亞投資設立在東南亞的生產基地，也積極進行籌備中。
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