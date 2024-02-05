〈焦點股〉AI強需求旺 台光電爆量創新高帶領CCL類股強攻

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-05 11:41

銅箔基板 (CCL) 廠下半年旺季結束，但由於 MSCI(明晟) 將公布成分股調整，台光電 (2383-TW) 可望獲納入，且在 AI 伺服器需求增加之下，台光電股價今 (5) 日早盤跳空上漲並在盤中爆量以 496.5 元改寫歷史新天價，也帶動 CCL 類股的強攻。

台燿最新營收顯示，2023 年第四季單月營收都站穩 14 億元之上，2023 年第四季營收 44.15 億元，創 5 季來新高，台燿在 2023 年第三季稅後純益 3.69 億元，勝過上半年獲利總和，單季每股賺 1.36 元，2023 年的前三季稅後純益 4.31 億元，年減 55.62%，每股純益 1.6 元。