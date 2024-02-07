〈財報〉CVS上季業績超出預期 但因醫療成本過高而調降全年獲利財測

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 20:12

CVS Health (CVS-US) 周三 (7 日) 公布的第 4 季營收和調整後獲利超出預期，但調降全年獲利財測，理由是醫療成本上升困擾著整個保險業。

該公司將 2024 年調整後獲利財測調降至至少每股 8.30 美元，低於先前每股至少 8.50 美元的財測。LSEG 調查的分析師預計全年調整後每股獲利為 8.49 美元。

CVS 也將其未經調整的獲利財測從至少每股 7.26 美元下修至每股 7.06 美元。

該公司表示，在對其第 4 季度醫療成本趨勢分析進行審查、並了解到 2024 年醫療成本趨勢上升的「潛在影響」後，才發布了新的財測。CVS 擁有健康保險公司 Aetna。

根據 LSEG 對分析師的調查，CVS 第 4 季業績與華爾街預期相比如下：

調整後每股獲利 2.12 美元，高於預期的 1.99 美元

營收 938.1 億美元，高於預期的 904.1 億美元

CVS 本季銷售額為 938.1 億美元，較去年同期成長近 12%。主要是由其強勁的健康服務業務所推動的。

雖然 CVS 的獲利超出預期，但較上年下降。該公司第 4 季淨利為 20.5 億美元，合每股 1.58 美元。去年同期淨利為 23.3 億美元，合每股 1.77 美元。

不包括無形資產攤銷和資本損失等某些項目，當季調整後每股獲利為 2.12 美元。

兩個月前 CVS 表示將修改處方藥的定價方式，並廢除通常設定藥房報銷金額以及患者為這些藥物支付費用的複雜模型。該公司計劃推出一種名為 CostVantage 的新模式，用於支付者向其藥房報銷。從 2025 年開始，該模式將首先適用於商業付款人。

CVS 正努力從一家大型連鎖藥局轉型為大型醫療保健公司。去年，該公司斥資近 80 億美元收購了醫療保健提供者 Signify Health，並斥資 106 億美元收購了經營老年人初級保健診所的 Oak Street Health，進一步深化了這項舉措。

該公司健康服務部門本季創造 491.5 億美元的收入，較 2022 年同季成長 12.3%。

該部門包括 CVS Caremark，負責該公司的保險計劃與製造商協商藥品折扣，以及在醫療診所、透過遠距醫療和家庭提供的醫療保健服務。

根據 StreetAccount，這些銷售額超出分析師對當季營收 463.5 億美元的預期。

CVS 表示，成長部分原因是專業藥房服務的成長，這些服務幫助患有複雜疾病並需要專門治療的患者。該公司補充說，品牌擴張及其最近的收購也提振了該部門的表現。

醫療服務部門本季處理了 6.008 億份藥品索賠，與去年同期持平。

CVS 的健康保險部門本季創造 267.3 億美元的收入，較 2022 年第 4 季成長約 16%。該部門包括 Aetna 的平價醫療法案、醫療保險優勢和醫療補助計劃，以及牙科和視力保險計劃。

根據 StreetAccount，該季銷售額低於分析師預期的 270.9 億美元。

保險部門的醫療保險賠付率從去年同期的 85.8% 增至 88.5%。較低的比率通常代表公司收取的保費多於支付的理賠，從而導致更高的獲利能力。

根據 StreetAccount，分析師預計這個比率為 88.1%。

CVS 表示，這主要是由於 Medicare Advantage 的利用率增加，包括門診和補充護理福利。並補充說，商業和醫療補助使用也恢復到正常水準。

該公司的藥品和消費者健康部門本季銷售額為 311.9 億美元，年增 8.6%。該部門在 CVS 的 9000 多家實體零售藥局發放處方，並提供其他藥房服務，例如診斷測試和疫苗接種。

根據 StreetAccount，分析師預計該部門銷售額為 301.5 億美元。

CVS 表示，成長主要來自處方單數量增加、品牌價格上揚和疫苗接種 的貢獻。該部門當季處理了 4.315 億份處方單，較上年同期的 4.234 億份略增。