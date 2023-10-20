成分被判定無效 CVS下架部分咳嗽感冒藥

CVS Health (CVS-US) 正從貨架上下架一些咳嗽和感冒治療藥物，這些藥物含有一種被醫生和研究人員認為無效的成分。

這家連鎖藥局表示，將下架少量含有去氧腎上腺素作為唯一活性成分的產品。CVS 也表示仍將小續銷售「許多其他口腔咳嗽和感冒產品，以滿足消費者的需求」。

但 CVS 並未透露將下架多少產品。

CVS Health 在美國經營 9000 多家連鎖店。其全國競爭對手 Walgreens (WBA-US) 也未表態是否會跟進 CVS 的作法。

美國食品藥物管理局 (FDA) 顧問上月一致投票反對去氧腎上腺素的有效性。去氧腎上腺素存在於長銷產品 Sudafed、Dayquil 和商店貨架上的其他藥物中。

FDA 已要求其外部顧問檢查這種長期受到質疑的藥物成分。

當含有較舊成分偽麻黃鹼的藥物被指定為處方藥物之後，去氧腎上腺素就成為非處方減充血劑中的主要藥物。2006 年的一項法律對偽黃麻鹼成分強制採取舉措，因為偽麻黃鹼可以被非法加工成甲基安非他命。

Sudafed 和其他藥物的原始版本無需處方即可購買。

CVS Health 宣布這項消息之際，正逢冬季即將來臨，美國又要面臨一個感冒和流感季節的開始。去年，流感季節異常快速地提早開始，導致兒童泰諾 (Tylenol) 和客戶可以通過櫃檯購買的非處方藥物出現短缺。