〈美股早盤〉投資人持續關注企業財報 標普500上漲逼近5000點
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 22:47
美股周三 (7 日) 早盤小漲，投資者密切關注最新財報的發布。道瓊指數上漲 0.36%，標普 500 指數上漲 0.48%，那斯達克指數上漲 0.55%，費半上漲 0.4%。
個股強勁的財報，以及對聯準會降息的預期，是近期美股一路走強的主要因素。美股的漲勢主要由大型科技股及人工智慧所主導，這種現象也縮小了市場的廣度。
不過，隨著聯準會主席鮑爾上周表示，投資者可能要等待更久，聯準會才會降息後，許多人開始改變想法，認為美國全年降息幅度可能會比預期的要少。克利夫蘭聯準銀總裁梅斯特，近日附和了鮑爾的鷹派論調，投資者仍在觀察其他官員的表態。
NYCB 股價暴跌而且遭降級為垃圾級，使投資者更加關注陷入困境的商業地產行業。美國財長葉倫周二表示，監管機構正在努力確保金融體系的儲備和流動性能夠應對損失。
油價在連續兩天上漲後窄幅震盪，有報告指出美國庫存擴大，部分抵消了中東的地緣政治風險。
截至台北時間周三 22 時許：
焦點個股：
阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 3.68%，至 75.34 美元
阿里巴巴第四季財報表現未達預期，但隨後宣布將增加 250 億美元資金回購股票。
財報顯示，公司上季營收 2603.5 億元人民幣，年增 5%，略低於市場預期的 2612.5 億元，淨利潤 107.17 億元，年減 77%，經調整淨利 479.51 億元，年減 4%，調整後每 ADS 收益 18.97 元 ，年減 2%。
阿里巴巴表示，截至 2027 年 3 月底，將增加 250 億美元資金將添加到其股票回購計畫中，使該計畫下的可用資金總額達到 353 億美元。
Uber (UBER-US) 下跌 2.04%%，至 69.02 美元
Uber 公布第 4 季業績，營收和獲利均超出分析師的預期。
Uber 淨利為 14 億美元，合每股 66 美分，而去年同期的淨利為 5.95 億美元，合每股 29 美分。根據財報聲明，得益於股權投資重估的「未實現收益」，Uber 的淨利包括 10 億美元的淨收益。
該公司本季營收較去年同期成長 15%。Uber 的總訂單量為 376 億美元，年增 22%。
每日關鍵經濟數據：
無
華爾街分析：
高盛表示，有鑑於美國「科技七巨頭」中的大多數公司業績都超出了市場普遍預期，這些大型科技公司今年可能再次超過大盤漲幅。
高盛首席美股策略師 David Kostin 表示，市場普遍預期，到 2026 年，這七家科技公司的銷售額將以 12% 的複合年增長率增長，而大盤指數中其餘公司的複合年增長率預測為 3%。他補充稱，分析師還預計，未來 3 年，與市場其他類股相較，這些大型科技股在利潤率擴張方面的表現將更勝一籌。
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