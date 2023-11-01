〈財報〉醫療服務業務收入強勁 CVS上季業績超出預期

CVS (CVS-US) 周三 (1 日) 公布的第 3 季調整後獲利和營收超出華爾街的預期，部分原因是該公司醫療服務業務的強勁收入。

CVS 本季銷售額為 897.6 億美元，較去年同期成長近 11%。

該公司第 3 季淨利潤為 22.7 億美元，合每股 1.75 美元。去年同期淨虧損 34 億美元或每股 2.59 美元。不計無形資產攤銷和資本損失等某些項目，本季調整後每股獲利為 2.21 美元。

CVS 第 3 季業績與華爾街預期相比如下：

●調整後每股獲利 2.21 美元，高於預期的 2.13 美元

●營收 897.6 億美元，高於預期的 882.5 億美元

CVS 將全年未經調整的獲利財測從先前的 6.53 至 6.75 美元下修至 6.37 至 6.61 美元。不過，該公司維持調整後的財測不變，預計全年調整後每股獲利為 8.5 至 8.7 美元。

CVS、Walgreens (WBA-US) 和 Rite Aid 藥房員工正在全美罷工，以抗議他們所謂的惡劣工作條件，使員工和患者都處於危險之中。CVS 上周表示，該公司正在與員工合作，直接解決他們可能的任何擔憂。

CVS 上季推出一項全面的成本削減計畫，以努力從大型連鎖藥局轉型為大型醫療保健公司。今年稍早時，該公司進一步深化這項舉措，斥資近 80 億美元收購醫療保健提供者 Signify Health，並以 106 億美元收購了經營老年人初級保健診所的 Oak Street Health。

截至周一 (30 日) 收盤，CVS 股價今年下跌近 26%，市值約 880 億美元。

該公司的健康服務部門本季營收為 468.9 億美元，較 2022 年同季成長近 8%。該部門包括 CVS Caremark，代表保險方案與製造商協商藥品折扣，以及健康保險在醫療診所、遠端醫療和家庭中提供護理服務。

根據 StreetAccount 編制的估計，分析師之前預計該部門的銷售額將達到 451.9 億美元。

該部門本季處理了 5.796 億份藥品處方，由於新冠疫苗接種量減少和醫療補助客戶合約變更，數字較去年同期略有下降。

該公司的藥品和消費者健康部門本季銷售額為 288.7 億美元，較去年同期成長 6%。該部門在 CVS 的零售藥房發放處方，並提供其他藥房服務，例如診斷測試和疫苗接種。

根據 StreetAccount 的估計，分析師之前預計該部門的銷售額將達到 288.1 億美元。

CVS 表示，處方量的小幅成長推動該部門的營收成長。該部門在本季開出 4.071 億張處方藥，略高於去年同期。但不含新冠疫苗的同店處方量增加近 3.5%。

該公司在美國擁有 9000 家實體藥局。

CVS 的健康保險部門本季創造了 263 億美元的收入，較 2022 年第 2 季度增加近 17%。該部門包括 CVS 旗下的健康保險公司 Aetna 的平價醫療法案、醫療保險優勢、醫療補助以及牙科和視力計劃。

保險部門的醫療保險賠付率從去年同期的 83.4% 增至 85.7%。較低的比率通常代表公司收取的保費多於支付的福利，從而導致更高的獲利能力。

根據 StreetAccount 估計，分析師之前預計這個比率為 84.7%。