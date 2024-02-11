〈龍年產業景氣前瞻〉多個連鎖餐飲業釋強力展店計畫 搶人大戰開打

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-11 08:10

台灣最大連鎖火鍋品牌築間去年合併營收 57.6 億元，年增達 32.69%，築間正處在快速成長期，今年預計再開 4 個新品牌，海外首店也於 1 月揮軍香港。

王品為因應展店所需，單是第一季共釋出 400 個職缺，並於 2 月再次加薪搶人才，平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」調漲 4%，較市場平均起薪多 15%。

王品表示，將加強召募儲備店長、主廚和內外場儲備幹部。

為強化徵才優勢，乾杯設有百萬年薪店長培訓計畫，最快 18 個月通過考核晉升店長，每月可領到 61500 至 85500 元，另有三節、年終獎金，挑戰百萬年薪。

乾杯今年全台預計新開 6 家據點，並將首度揮軍英國，屆時將是跨出亞洲市場的新里程碑。

全家 (5903-TW) 旗下子公司全家餐飲預計每年新開 8-12 家新店點，中長期擴增品牌數達 5-8 個，為因應展店，也釋出 500 個以上正職職缺。