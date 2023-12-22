三商餐飲登錄興櫃漲近20% 擴建中央廚房明年投產

連鎖餐飲業者三商餐飲 (7705-TW) 於今 (22) 日登錄興櫃，承銷價 91 元，早盤以 108 元開出，一度攻高至 138 元、漲幅逼近 50%，盤中漲幅收斂至 20% 上下，三商餐飲表示，投資 8.05 億元進行中央廚房擴建中，並規劃 2024 年開始投產，預計可提升 3 倍產能和自製率，為未來展店做好準備。

三商餐飲主打國民美食，旗下品牌有三商巧福、拿坡里披薩、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福 PLUS 和虎記餃子等，總店數超過 400 家，為國內最大全直營餐飲集團。

三商餐飲表示，直營制的餐飲服務對門店營運有較高的控制能力，在此基礎上加入「快餐店 QSR」和「多品牌全品項」兩種策略，創造獨有的經營模式。

其中，QSR 具有出餐快速、餐點標準化的特色，較不受景氣波動影響，且外帶外送比例 70-80%。

而「多品牌全品項」不僅可滿足不同消費者喜好，也降低單一原物料波動風險，使近年毛利率維持在 37-43%，優於 QSR 同業平均 28.7%。

由於疫後餐飲產業明顯復甦，三商餐飲前 11 月營收 52.2 億元，年增 10.82%，已超去年全年；而上半年營收 28.4 億元，年增 12.8%，毛利率 37.7%，稅後純益 1.2 億元，年增 185.48%，每股純益 (EPS) 1.99 元。

展望未來，三商餐飲說明，由於已具有一定品牌成熟度，且多屬經濟實惠的國民美食，目前中央廚房的產能利用率已達 90%，為因應各品牌展店規劃和產品線拓展，日前投資 8.05 億元進行中央廚房擴建，將在 2024 年開始投產，預計提升 3 倍產能及自製率，將可支援多達 800 家門市所需。

此外，因應外送新餐飲模式，餐飲業透過線上點餐，降低成本並提高坪效，三商餐飲已於今年初成立「三商餐飲雲端廚房」，集結旗下包括三商巧福、拿坡里炸雞、福勝亭、三商鮮五丼等品牌，創造第二條成長曲線。