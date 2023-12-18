餐飲新兵報到！築間開火鍋、燒肉雙成長引擎 迎海外拓展元年

餐飲股又有新兵報到，國內大型連鎖餐飲業者築間 (7723-TW) 將於 12 月 21 日登錄興櫃戰略新板，每股參考價 160 元，明年 1 月 2 日轉進興櫃一般板，築間董事長林楷傑表示，旗下鍋物連鎖不是國內最大也是第二，接下來將積極拓展燒肉市場，採多品牌方式陸續在國內放加盟，而明年也是揮軍海外市場元年，營運動能可望大爆發。

林楷傑指出，旗下「築間幸福鍋物」目前在國內鍋物市場即便不是最大也是第二，不過，就整體集團經營規模來看，「還沒有摸到王品 (2727-TW) 的邊，因此，並未設下發展的天花板」。

除了主力的鍋物品牌，築間旗下擁有個人燒肉「燒肉 Smile」、和牛鍋物吃到飽的「有之和牛鍋物放題」，以及主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，今年也在台中燒肉一級戰區開出日式高檔燒肉全新品牌「絵馬別邸」，正式營運後成為網路熱搜名店。

截至 11 月底，築間旗下全品牌共 166 家分店。

築間去年營收 43.4 億元，稅後純益 3.1 億元，每股純益 (EPPS)8.74 元，前 11 月營收 52.5 億元，由於 12 月一口氣要再開 12 家據點，今年有望直接衝破 60 億元，法人估計，若以築間設下每年至少新開 40 店左右的速度計算，明年營收有望達 80 億元規模。

除了在國內不斷開出新品牌，林楷傑也指出，疫情趨緩後積極推動海外展店計畫，已先後前往日本、美國、新加坡、印尼和香港實地考察。

經過評估和討論後，築間新開發的品牌「築間酸菜魚」將於 1 月在香港銅鑼灣開幕，成為集團在海外第 1 家分店。

除此之外， 12 月 1 日築間也與日本 Torori 天使蕨餅正式簽屬合作協議，雙方以合資方式，在台北開出日本 Torori 天使蕨餅海外市場的首家分店，預計明年 1 月 1 日開幕。

而「築間幸福鍋物」同時將搶進日本鍋物市場，預計明年第三季開出第 1 家分店。