三大餐飲新兵今明日掛牌 全家餐飲股價狂飆逾80%

餐飲新兵本周連袂進入資本市場，全家 (5903-TW) 旗下全家餐飲 (7708-TW) 今 (21) 日登錄興櫃，早盤飆漲超過 80%，而連鎖餐飲集團築間 (7723-TW) 同樣於今日登錄興櫃戰略新板，早盤一度漲逾 10%，另有三商 (2905-TW) 轉投資三商餐飲 (7705-TW) 也預計於明日登錄興櫃。

全家餐飲朝上櫃計畫發展，今日先以每股 68 元登錄興櫃，以 91 元價位開出後，早盤最高衝上 125 元，全家餐飲表示，目標未來每年新開 8-12 家新店點，中長期擴增品牌數達 5-8 個。

全家餐飲是全家便利商店子公司，主要擁有日式定食大戶屋、沃克牛排、韓式炸雞 bb.q CHICKEN、個人燒肉品牌 IKIGAI 等品牌，以大戶屋 43 店最多，合計 4 個品牌總店數達 65 店。

築間今日登錄興櫃戰略新板，每股參考價 160 元，預計明年 1 月 2 日轉進興櫃一般板，旗下主力品牌為築間幸福鍋物，總店數已超過 150 店，同時，近年也積極開出多個新品牌，包括「燒肉 Smile」、「有之和牛鍋物放題」，以及「本格和牛燒肉放題」、日式高檔燒肉全新品牌「絵馬別邸」等，未來將全力強化加盟體系。

截至 11 月底，築間旗下全品牌共 166 家分店，築間規劃，12 月一口氣共再開 12 家據點，法人估計，若以築間設下每年至少新開 40 店左右的目標計算，明年營收有望達 80 億元規模。