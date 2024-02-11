財富龍總來！數位帳戶逐「利」而居 銀行加碼優惠搶新客

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-11 10:50

各家銀行近年積極開拓數位存款帳戶市場，由於免去傳統紙本存摺及人工作業成本，業者普遍願意加碼祭出優惠利率搶客，為增加黏著度，銀行也積極擴展生態圈、提升便利性，以及提供跨行提款轉帳免手續費次數，數位帳戶具多項優點獲年輕朋友青睞，每年第一季適逢農曆春節，銀行業者都會推出台幣或美元存款的好康活動，有意逐「利」而居的民眾千萬別錯過。《鉅亨網》彙整了八家銀行 2024 年開年以來推出的最新專案，讓讀者財運「龍」總來。

聯邦銀行 New New Bank

New New Bank 數位帳戶「台幣活儲最高 8%」活動已延長至 6 月 30 日止，限定新鮮人專案，額度上限 10 萬元，每人一次，凡於成功開戶當月完成「線上填寫財富管理 KYC (風險承受度分析) 任務」 ，享成功開戶次一月份利息結算日限額內年利率 8%；好捧友專案則享高利活儲最高 3%，須於 1 至 6 月當月擇一完成「信用卡任務」、「推薦開戶任務」、「美金存款任務」或「貸款扣繳任務」。跨提跨轉每月享各 10 次免手續費。

臺企銀 Hokii

Hokii 數位帳戶優惠期間自 1 月 21 日至 12 月 31 日止，既有客戶 15 萬元存款額度內享 1.5% 台幣優惠利率外，活動期間內成功開戶的全新戶則享 1.8% 優惠利率，完成消費、儲蓄或投資任一指定任務還能加碼 0.2% 優惠利率，全新戶最高可達 2.4% 台幣優惠利率。Hokii 數位帳戶還提供深受小資族歡迎的跨行提款每月 12 次免手續費、跨行轉帳每月 20 次免手續費、停車費代扣繳及綁定台灣 Pay 掃碼消費回饋等豐富優惠。

台新銀行 Richart

台新 Richart 數位帳戶 2016 年上線以來廣受年輕族群好評，若是在 2023 年 12 月 1 日後首次開戶，截至 7 月 1 日止，即可享有 3.2% 高利活儲優惠，計息上限為新台幣 10 萬元，採每日計息，每月底將自動匯入活儲帳戶。跨行轉帳及跨行提款免手續費為每月各 5 次。

王道銀行 O-BANK

王道銀行新戶新台幣高利活儲年利率達 6.66%，活動至 4 月 1 日止，自成功開戶之次一營業日起算兩個月內，新台幣活儲帳戶餘額於 10 萬以內可享年利率 6.66% 的活儲優惠，超過 10 萬部分則依王道銀行活儲牌告利率計息，若存滿 10 萬元，利息約 1100 元。

此外，王道銀新推出新台幣一年期年利率 1.8% 優惠定儲專案，另提供新台幣 6 個月最高年利率 2% 的階梯活儲專案及美金 4 個月年利率 5% 的優惠活儲專案，讓民眾可多元選擇各項優惠存款。跨行轉帳 (含網銀及 ATM) 每月免費 10 次 (ATM 上限 5 次)；達指定門檻，享每月 3 次免費跨行提款。

遠東銀行 Bankee

遠銀 Bankee 社群銀行提供 1.31% 新台幣活存利率額度無上限，至 6 月 30 日止，成功邀請 1 位以上非 Bankee 會員的新戶，以推薦碼申請 Bankee 數位存款帳戶且開戶完成，則該推薦人與被推薦人於次月 21 日起皆享 5 萬元額度內 2.6% 優存利率 6 個月 (再加碼 1.29%)。

華南銀行 SnY

SnY 數位帳戶活期儲蓄存款餘額新台幣 10 萬元以下，享有 2.3% 活期儲蓄存款利率優惠；超過新台幣 10 萬元，依本行新臺幣活期儲蓄存款牌告利率計息，活動至 3 月 31 日止，起息額為新台幣 100 元，每月 21 日付息，跨行提款每月前 10 筆、跨行轉帳前 20 筆免收手續費。

新光銀行 OU

新光 OU 數位帳戶推出新朋友獨享活動，即日起至 6 月 30 日，針對從未申辦新光銀行任一存款帳戶，並於專案期間首次成功開立「OU 數位新台幣存款帳戶」且專案期間持有效帳戶者，推出於 OU 數位存款帳戶享有新台幣 7 萬元內年利率 5.48% 計算之加碼優惠利率，為期 4 個月，加上牌告利率 0.6%，最高享 6.08% 優惠。

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