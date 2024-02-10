〈龍年迎財神〉年終紅包放大術 三招輕鬆理財對抗通膨巨獸

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-10 11:40

民眾的年終獎金在農曆年前已入袋，過年期間還會收到來自長輩或晚輩的紅包，象徵著旺財好運、龍年富貴，金額加總起來可能相當可觀，不過，近年外食費用連年上漲，通膨巨獸正一步步侵蝕你的荷包，到底這筆額外的資金該如何有效運用呢？教您三招財富放大術，過年期間不僅可以小小犒賞自己，也能讓資產擴大效益。

一、善用分離帳戶存錢法

專家表示，正確的理財觀念應該是存剩的拿去花，而不是花剩的才拿去存。民眾近期一拿到這筆年終獎金或紅包等額外收入時，初步可劃分為儲蓄、消費、投資三個帳戶，意指把不同使用規劃的錢分別放入不同的帳戶當中，自行訂定資金配置的比例，假設共有 10 萬元資金，可設定儲蓄 3.5 萬元、消費 1.5 萬元、投資 5 萬元。

在「消費帳戶」裡，你可以盡情地當個月光族，購買考慮很久的新手機、新衣服，滿足消費欲望；至於「儲蓄帳戶」，許多人存錢的目的是為了退休考量，也就是說帳戶裡的錢若非萬不得以是不會去動用的，金融機構除了一般帳戶外，近年還多了數位帳戶來搶市，民眾宜多方比較利率條件，評估優缺點後再開戶；第三則是「投資帳戶」，須評估自己的投資風險屬性，規劃適合的理財商品。

行有餘力的人可再規畫第四個帳戶「夢想帳戶」，通常是為了未來 3-5 年的目標，包括出國旅遊經費、買房自備款、孩子教育基金等。

透過分離帳戶存錢法，我們不僅能存到錢、滿足物質需求，還能透過投資工具放大資產，並逐步往夢想邁進。若是不幸投資錯誤標的、血本無歸，那麼損失也僅僅是這 5 萬元，分離帳戶可達到分散風險目的，有了正確的財務配置，民眾就不會因投資失利導致焦慮、睡不著覺。

二、讓儲蓄帳戶更有效率

農曆新年向來是民眾資金需求的旺季，各家銀行乘勢祭出優惠利率的定存 / 儲或是活存 / 儲大搶客戶，外幣商品則以美元較夯，民眾不妨把握利率加碼的好時機，讓儲蓄帳戶的資金也能增胖，但多數活動是針對新客戶大放送，提醒開戶前，可先多方比較每家銀行的利息多寡與計算方式，並留意匯率波動，較易受到國際經濟情勢影響。

聯邦銀行 New New Bank 數位帳戶「台幣高利活儲最高 8%」獲得廣大迴響，是目前市面上最高，活動已延長至 6 月 30 日止，民眾在活動期間首次開戶並完成「線上填寫財富管理 KYC (風險承受度分析)」，即享限額 10 萬元內台幣高利活儲年利率 8% 的優惠；舊戶完成任一指定任務，亦享活儲年利率再加碼，合計最高享 3% 優惠。跨提跨轉每月還享各 10 次免手續費。

多家銀行搶在農曆春節前夕，推出美元相關優惠存款，主打期別縮至 1 個月、3 個月、6 個月等。一銀提供 3 個月期高利 5.18% 和 6 個月期 5.08% 兩種天期選擇，起存 5 萬美元；華銀則是 3 個月期 5.15%，起存門檻網銀可低至 3000 美元，臨櫃最低起存 1 萬美元，網銀另有 6 個月期 5.0% 優利。

王道銀行 (2897-TW) 除了有新台幣一年期年利率 1.8% 優惠定儲專案外，另提供新台幣 6 個月最高年利率 2% 的階梯活儲專案及美金 4 個月年利率 5% 的優惠活儲專案；遠東銀行 Bankee 新年推出外幣活存年利率 3.6% 方案，民眾可多元選擇各項優惠存款，靈活規劃年終獎金與春節紅包財。

不讓傳統銀行專美於前，純網銀國家隊將來銀行 NEXT BANK 推「一率雙響」活動，活儲享有 20 萬元最高 3.5%、為期 90 天的超優利率，至 6 月底的刷卡最高 3.5% N 點回饋。純網銀樂天銀近期也推出「777 新春好運存款」，3 月 30 日前開戶新戶年利率 7% 的 7 天期優惠存款，最高可存入 7 萬元。

三、慎選適合的投資商品

存股存到心坎裡 台股 ETF 人氣旺

隨著通膨持續攀升，許多人的觀念已從存錢改為「存股」，希望靠股利增加現金流，至於要如何挑選標的，有兩種類型適合穩健型投資人，一是穩定成長型，由於存股族多以長期投資及持續存股為目標，因此，主要挑選穩定獲利的公司或指數標的，包括大型龍頭股、大盤指數 ETF 等。

二是穩定配息型，部分投資人相當在意現金殖利率，以往有多檔金融股超過 5% 水準，獲得投資人青睞，不過，前年起受防疫險風暴影響，多家具有產險子公司的壽險配息不如預期，股民因此將焦點轉向高股息 ETF，包括 0056、00878、00919、00929 等，去年受益人及規模皆明顯擴大，若採行定期定額方式，即可在兼顧風險與追求績效之間取得平衡。

Fed 利率連 4 凍 美國投等債正向看

近幾年因應高利率環境，債券商品逐漸獲得市場青睞，不僅提供較強的資產可預期性及穩定現金流，投資門檻也已降低，部分債券最低申購面額僅需 1000 美元，北富銀建議，以投資級海外債券或複合型債券型基金作為理財核心資產。