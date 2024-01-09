台北晶華房價創高 晶華樂看春節住房、餐飲訂席率均逾9成

連鎖飯店龍頭晶華 (2707-TW) 公布 12 月合併營收創同期新高，達 6.93 億元，月增 23.37%，年增 7.29%，旗下台北晶華平均房價上看 8000 元更創下歷年單月新高紀錄，隨著春節住房和餐飲需求持續暢旺，第一季營運維持高檔無虞，晶華預估，春節訂席和連假住房率均將超過 90%。

晶華指出，由於國內外旅遊市場熱絡、跨年活動和尾牙餐飲需求報復性成長，旗下各酒店的住房和餐飲業績皆向上攀升，全年合併營收 67.65 億元，年增 20.78%，較 2019 年同期成長 3.38%。

而台北晶華酒店受惠於國際商旅觀光客回流與煙火客房商機，太魯閣晶英、台南晶英酒店和全台捷絲旅均推出跨年連假住宿專案，吸引家庭親子客層青睞，各館單月平均住房率皆高達 85% 上，每房產值居當地市場之冠，尤其台北晶華 12 月的平均房價上看 8000 元，創單月歷史新高，較 2019 年成長約 15.28%。

展望後市，晶華指出，今年前二月正值餐飲旅宿業的傳統旺季，看好即將到來的寒假和農曆春節連假，可延續聖誕跨年的消費熱潮。

由於今年春節連假較短、海外旅遊成本居高不下，以及疫情趨緩、許多海外僑胞返台，晶華旗下各飯店除夕圍爐、春節訂席和連假住房率皆攀高，預計將均超過 90%。