台灣大落實氣候治理 四度獲CDP評比最高等級A

台灣大總經理林之晨表示,氣候變遷已經帶來自然環境翻天覆地的改變,減緩氣候變遷對環境與社會的衝擊乃是全球當前最重要的事情,台灣大由上至下落實氣候治理,設置隸屬董事會層級的永續發展委員會,導入 TCFD 框架 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 氣候相關財務揭露),掌握氣候變遷對企業營運造成的風險與機會,依循 TNFD 框架 (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然相關財務揭露框架),擴大對全自然環境的關懷,透過全面資訊的盤點與揭露,與上下游價值鏈共同掌握減碳與生物多樣性喪失所衍生的風險與機會。