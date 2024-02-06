台灣大落實氣候治理 四度獲CDP評比最高等級A

鉅亨網新聞中心 2024-02-06 18:31

世界最大碳揭露組織 CDP (Carbon Disclosure Project, 碳揭露專案) 「氣候變遷」評比今 (6) 日公布，台灣大哥大 (3045-TW) 四度獲最高等級「A」級肯定，為台灣電信業最佳。

CDP 鼓勵企業制定雄心勃勃的減碳目標，以增強氣候變遷的抵禦能力。今年全球有 21,000 家參與評鑑，僅 17% 企業獲選 A 級，其中台灣參加企業共 408 家，18 家企業獲得 A 等。

在 11 項評分項目中，台灣大共有 6 項獲得頂級評分，包括目標、範疇一 & 二排放、範疇三排放、機會揭露、商業策略 & 財務規劃和情境分析以及減排倡議和低碳產品，另外 2 項指標成績躍升，包含機會揭露和價值鏈參與，以最務實的作為，一同與地球共生共榮。

台灣大持續以永續氣候治理為最高原則，2023 年 IDC 雲端機房再生能源使用率，更是大幅超標達成原先設定的目標 (30%)，並可望在今年 2024 年實現 2030 年百分之百使用綠電的承諾，提前 6 年達標。2023 年台灣大全年減碳量高達 24,930 公噸，相當於 65 座大安森林公園碳吸附量，綠電轉供總裝置容量 30.7MW 及綠電建置容量 0.32MW。

台灣大哥大董事長蔡明忠強調，隨著氣候變遷和全球綠電不足的嚴重挑戰，全球急需採用新型態的潔淨能源以彌補缺口。台灣大與富邦金控積極贊助中研院的「淨零科技研發產研合作」計畫，其中去碳燃氫技術已啟動小規模商轉，成功將天然氣中的甲烷裂解成氫氣，同時產出具有高經濟價值的固態碳 (Carbon Black)，可廣泛應用於橡膠製品、塗料、電池和塑料等產業，創造出新的循環經濟模式。在台灣大與富邦金控的支持下，未來期望能加速去碳燃氫的大型商轉，持續創造兼具環境永續及新經濟價值的能源解決方案。

台灣大總經理林之晨表示，氣候變遷已經帶來自然環境翻天覆地的改變，減緩氣候變遷對環境與社會的衝擊乃是全球當前最重要的事情，台灣大由上至下落實氣候治理，設置隸屬董事會層級的永續發展委員會，導入 TCFD 框架 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, 氣候相關財務揭露)，掌握氣候變遷對企業營運造成的風險與機會，依循 TNFD 框架 (The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, 自然相關財務揭露框架)，擴大對全自然環境的關懷，透過全面資訊的盤點與揭露，與上下游價值鏈共同掌握減碳與生物多樣性喪失所衍生的風險與機會。

隨著全球 5G 用戶數強勁成長，用電量攀升，電信業必須採取更積極的節能措施，台灣大營運過程中，嚴格落實減碳，同時支持中研院的新能源開發，擴大綠能投資，加速朝 2040 年 RE100 及 2050 年 Net Zero 目標邁進，打造氣候穩定的未來。

台灣大整體用電量中，超過 9 成來自基地台和機房 (含 IDC 雲端機房)，其中基地台的排碳量佔比最大。為了有效降低能耗，台灣大運用人工智慧和大數據分析，對各項耗能設備進行監測與分析，並率電信業之先引進諾基亞液冷式基地台設備，驗證顯示最高可減少 47% 的設備耗電、並降低 14 度設備溫度。為了提升 IDC 雲端機房的綠電使用率，台灣大在所有機房裝設 LED 燈具，同時引入 ISO50001 系統進行能耗管理。2023 年，台灣大 IDC 雲端機房再生能源使用率已經超越了原本設定的目標，可望提前達到 RE100。

除了基站與機房等硬體設備降低碳排之外，台灣大也啟動全數位化智慧門市改裝計畫。減少紙張印製，以電子螢幕搭配雲端數位公播系統，取代傳統海報；採用電子價格牌，落實門市無紙化且可即時提供用戶最優惠的價格資訊；實施門市溫度控制、照明汰換、調節招牌燈點亮時間，並推動帳單無紙化達到 86%。隨著全台門市陸續改裝，預估每年可減碳近 400 公噸。