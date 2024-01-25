鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-25 18:41

2024 台北國際電玩展今 (25) 日盛大開幕，台灣大 (3045-TW) 首次參展，一次展出《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》5 款 Riot Games 人氣遊戲，台灣大新媒體事業副總李芃君表示，與 Riot Games 合作 4 年，除了線上遊戲外，今年也將布局新的線下實體活動。

李芃君指出，台灣大四年間攜手 Riot Games 舉辦超過百場電競賽事、國際賽觀賽派對與全球聯動活動，積極豐富玩家的遊戲體驗，今年也將布局新的線下實體活動，為台灣玩家帶來嶄新的面貌。

過去幾年全球遊戲產業面臨爆炸性成長，根據市場調查機構 newzoo 發布的全球遊戲市場報告，2023 年全球遊戲市場市值達 1840 億美元，並持續成長中。

台灣大自 2020 年起布局遊戲產業，陸續拿下《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》、《特戰英豪》、《英雄聯盟：激鬥峽谷》、《符文大地傳說》等 5 款 Riot Games 遊戲，並積極結合電信本業長期積累近千萬用戶、通路、數據等，打造線上線下的虛實整合、跨裝置遊玩與流暢的遊戲體驗，未來也將持續攜手 Riot Games，為遊戲市場帶來革命性的創新，打造全方位遊戲體驗。