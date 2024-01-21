台灣大合併案首次尾牙人數創高 蔡明忠：超5G應用成未來10年動能

台灣大 (3045-TW)20 日舉行 2023 年 YEAR END PARTY，為台灣大合併台灣之星後首次的年終派對，參與人數創新高、達 7600 人，總計發出 2900 萬元抽獎獎金。董事長蔡明忠表示，將布局更多超 5G 創新應用，成為未來 5-10 年的成長動能。

台灣大今年尾牙以「5G 台灣隊 劍指第一 momo 三疾箭 再創巔峰」為主題，並邀請藝人浩角翔起主持，玖壹壹、八三夭、詹雯婷 Faye 等知名藝人開唱。

蔡明忠指出，在 AI 剛開始萌芽的 2019 年曾宣示「數位串聯台灣大 邁向 AI 新世代」，5 年後的現在以科技為基礎，發展出來具有人性、最完善服務的千萬用戶電信集團。

展望未來，蔡明忠強調，將在千萬用戶基礎上，布局更多超 5G 創新應用，全力推進新的成長引擎，成為未來 5-10 年間的成長動能，推動「5G 台灣隊 劍指第一」；momo 今年將會「發出三疾箭」引領台灣電商產業，帶上另一個高峰。

台灣大表示，2023 年是歷史上最熱的一年，地球正處於極端氣候導致各項天然災害爆發的起點，台灣大合併台灣之星就是透過企業合併，有效減少台灣基地台的重複佈建，每年省下 1- 2 億度電，為地球減碳可高達 5.1 萬噸到 10.2 萬噸，減碳量等同於 255 座大安森林公園的年吸碳量。

同時，主動開發綠電、積極採購綠電，以實際行動支持中研院開發新型態的潔淨能源。未來台灣大集團將繼續「以人為本」，跟社會、客戶、同仁，串聯團隊的力量和資源，在金融、電信、電視、數位、零售等多元領域中，千萬用戶電信集團一起繼續向前走。

台灣大 2023 年合併營收達 1833.5 億元，年增 6%；每股純益 4.33 元，年增 11%，創 4 年新高。