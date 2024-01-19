連17年台灣大銀髮宴花蓮送暖 MyMoji用科技擁抱龍年

連續 17 年不間斷，台灣大哥大攜手一粒麥子基金會，於今天 (19) 日舉辦「第 17 屆花蓮愛心志工銀髮宴」。來自全台各地超過 100 位台灣大志工齊聚花蓮壽豐鄉，陪伴 100 位花蓮地區的長輩和身障者，一同採購年貨、圍爐聚餐，現場充滿歡樂氛圍。

台灣大志工不僅親自編排舞蹈動作，帶領長輩們唱跳八三夭與鄭秀文的《眉飛色舞 PLUS》以及 (G)I-DLE 的超夯韓曲《Queencard》，超級洗腦的歌詞、旋律，阿公阿嬤一起擺動跟唱「阿嬤饋咖」，同時配合主題「龍飛鳳舞迎新春 2024 我最神」，首次結合 MyMoji 服務，讓長輩們現場體驗建構個人專屬 3D 動態模型的神奇。台灣大哥大的「花蓮愛心志工銀髮宴」連續舉辦 17 年，今年的志工人數相比去年增長 68%。透過「微樂志工」平台，今年成功募集 315 份年節禮品，僅僅 8 天內即完成認購額滿的目標。

第 17 屆台灣大銀髮宴以「龍飛鳳舞迎新春 2024 我最神」為主題，主視覺以「龍」為主要意象，微笑龍且刻意回首象徵著每年與長輩約定的團聚時刻；龍身融入花蓮原住民的特色圖騰和台灣大彩球 LOGO 色彩。台灣大哥大並加碼設計了專屬銀髮宴的 MyMoji 專屬底圖，讓志工協助長輩體驗最新科技應用。

在百位志工的指導下，長輩們使用 MyMoji APP 拍下照片後，僅花一分鐘即建構屬於自己的 3D 動態模型。高齡長輩在虛擬世界中，利用 3D 數位分身展現各種高難度的有趣動作，成為獨特的拜年貼圖與親友分享。

現場一位高齡 82 歲的蔡竹妹阿嬤，興奮地要將自己的 MyMoji 拜年貼圖傳給孫子，蔡竹妹曾多次在阿美族豐年祭跳舞，現在因膝蓋開刀跳不動，很高興看到 MyMoji 3D 分身代替自己跳舞，並自豪地表示已追上元宇宙潮流。另一位黃冬妹阿嬤看到 3D 分身後，直呼和本人長得一樣，對科技進步感到驚喜，期望台灣大志工每年都來團聚，帶來更多有趣好玩的新科技。MyMoji 生龍活虎拜年圖的亮相，讓活動氛圍更加熱鬧歡樂。

台灣大基金會董事暨執行長劉麗惠表示，過年是與家人團聚的幸福時光，但對於獨居長輩來說，是不敢奢望的夢想。有鑒於此，台灣大連續 17 年發起志工銀髮宴，號召台灣大志工，在歲末寒冬，

透過實質「陪伴」，營造溫馨氛圍的歸屬感，至今累計超過 1600 人次志工參與。台灣大今年結合科技應用，跨越虛實的陪伴，透過 MyMoji，為長輩創建 3D 數位分身，與志工虛實同框；同時挑選熱門韓曲《Queencard》，青銀共舞，陪阿公阿嬤開心舞動，讓溫暖長存心中，彼此期待來年再相聚。

今年花蓮愛心志工銀髮宴有超過 100 位台灣大志工，陪伴 100 位長者、身障者歡聚圍爐，其中有四位志工連續 17 年全勤參與。隨著龍年到來，台灣大志工用科技擁抱愛，透過 MyMoji 手機自拍建模，製作 3D 數位分身，為長者們帶來數位科技的樂趣。

TWMers 的熱情也透過「微樂志工」平台，成功整合了長者們的物資需求，短短 8 天內就募集 315 份年節禮品，包括電鍋、熱水瓶、除濕機等，同時贈送每位長者吹風機、薑黃麵線禮盒。台灣大同時為每位參與圍爐的長者準備 1,000 元超市禮券，由志工一對一陪同協助下到超巿採買年貨，同步贈送 200 位行動不便無法到場的長輩每位價值千元的烏骨雞湯。

連續 17 年參與銀髮宴的台灣大志工劉秉中表示，長者最需要的就是陪伴與關心，透過與長輩的交流，學習到生活智慧和經驗。長輩們的堅韌和樂觀，也讓他對生活有更深的體悟。劉秉中表示，會持續參與銀髮宴，讓長輩能擁有美好的回憶，是一件非常值得堅持的事情。

台灣大銀髮宴邀原住民藝人團體「黑旋風」與藝人郭芝吟演唱，唱到《甜蜜蜜》、《牽手》等曲目時，長輩們跟著熟悉的旋律一起高歌。除了聆聽演唱，台灣大以龍年為發想，規劃一系列活動，由台灣大志工羅宏毅特地自編舞蹈，結合《眉飛色舞 PLUS》、《Queencard》等曲目，引領長輩們動起來，另也安排舞蹈家華碧玉老師，帶動長輩們「生龍活虎動滋動」，即便有些長者行動不便，依舊開心跟隨節奏舞動雙手。

許多長輩盼望以新造型迎接新年，志工組成「鬼斧神工理髮廳」，為長輩理髮，再現「龍」光煥發，並透過「神采奕奕拍貼機」，體驗 MyMoji 服務，將快樂的回憶保存下來。台灣大志工更手把手帶長輩「神來之筆大揮毫」，寫春聯增添喜氣，高齡 79 歲的莊太平爺爺曾學書法，展現如王羲之般的功夫，寫下「平安」、「富貴」，祝福志工和長輩龍年行大運。

台灣已步入高齡社會，其中花蓮縣的老年人口比例高達約 20%，高齡獨居比率位居全台第二高。一粒麥子基金會董事長呂信雄指出，長者如果得到足夠的陪伴和關心，將能展現出旺盛的生命活力。今天有 100 位長者與百位志工圍爐共聚，其中有 7 位長者高齡已超過 90 歲，全場總年齡達到 7,600 多歲。呂信雄希望，明年能舉辦一場「萬歲圍爐」，慶祝長者們的長壽和活力。