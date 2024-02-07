「合庫有愛 寒冬送暖」 捐款及場次歷年最高 受惠逾6000人
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-07 09:47
合庫銀行致力於回饋社會，多年來持續散播溫暖、關懷弱勢，在歲末年終之際舉辦 113 年度「合庫有愛 寒冬送暖」活動，今年共捐助 57 個團體、受惠人數逾 6,000 人、金額達新臺幣 385 萬元，捐助總金額及場次亦為歷年最高，援助更多需要幫助的弱勢族群。
合庫善用全台 270 家分行，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質協助。尤其現代社會環境變化快速，越來越多弱勢者缺乏照顧或遭受遺忘；合庫回饋社會的愛心不中斷，透過各地分行得知許多機構亟需各界援助，包括照護失能長者之機構，及收容生活貧困之兒童及身心障礙者等機構，均需要經費援助以減輕壓力。
「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動自 104 年舉辦至今，每年受惠人數逾 5,000 人，累計捐助總金額逾 2,200 萬元，成果深獲各界肯定。希望藉由合庫的愛心拋磚引玉，能喚起國人對社會公益的關注，為寒冷的冬季注入一道正向的暖流。
合庫以「樂」在學習、「活」出健康、「安」定社區、「養」護照顧為核心公益策略，致力於關懷地方弱勢，積極用金融核心職能與影響力來解決社會與環境問題；同時秉持「取之於社會、用之於社會」的精神，整合集團資源以共創環境永續、樂活健康的美好社會。
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