「合庫有愛 寒冬送暖」 捐款及場次歷年最高 受惠逾6000人

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-07 09:47

合庫銀行致力於回饋社會，多年來持續散播溫暖、關懷弱勢，在歲末年終之際舉辦 113 年度「合庫有愛 寒冬送暖」活動，今年共捐助 57 個團體、受惠人數逾 6,000 人、金額達新臺幣 385 萬元，捐助總金額及場次亦為歷年最高，援助更多需要幫助的弱勢族群。

合庫善用全台 270 家分行，深入各縣市訪視、發掘需社會救助的弱勢團體，依其需求給予實質協助。尤其現代社會環境變化快速，越來越多弱勢者缺乏照顧或遭受遺忘；合庫回饋社會的愛心不中斷，透過各地分行得知許多機構亟需各界援助，包括照護失能長者之機構，及收容生活貧困之兒童及身心障礙者等機構，均需要經費援助以減輕壓力。

「合庫有愛 寒冬送暖」公益捐助活動自 104 年舉辦至今，每年受惠人數逾 5,000 人，累計捐助總金額逾 2,200 萬元，成果深獲各界肯定。希望藉由合庫的愛心拋磚引玉，能喚起國人對社會公益的關注，為寒冷的冬季注入一道正向的暖流。