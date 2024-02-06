儒鴻1月營收年增25% 接單持續正向發展
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-06 16:15
成衣大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (6) 日公告 1 月營收 26.29 億元，雖然月減 2%，但年增 25%，主要受惠訂單持續回溫，公司表示，目前訂單能見度仍維持半年的水準。
儒鴻表示，目前零售通路商去化庫存狀況比品牌商好，品牌當中 Lululemon 進度較快，Nike 去化速度也有加快，第二季訂單會比較確定，今年中小品牌成長性會比大品牌好一點。
若以產品區分，儒鴻表示，成衣去年受到客戶調整庫存影響較大，但今年開始回溫，將成為推升業績表現的主要動能；布料方面，高階布料出貨、價格依舊持穩。
整體而言，儒鴻認為，目前訂單狀況持續朝正向發展，自有本廠的稼動率維持在 9 成的高檔水準，隨著訂單持續增加，外發比重將從現在 25-30%，慢慢恢復到過往 35%-45% 的水準。
另一成衣大廠聚陽 (1477-TW)1 月營收 27.55 億元，雖然月減 15.9%，但年增 15.4%。聚陽 1 月 ASP 雖然略減，但出貨量年增近 2 成，仍支撐營收繳出強勁年增表現，公司也維持第一季、上半年出貨量雙位數年增的展望。
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