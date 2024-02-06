美股重點新聞摘要2024年02月06日

今日操盤前瞻

特斯拉急崩 SAP 將其踢出汽車供應商名單

AI 需求旺！Palantir 首次實現全年獲利、盈餘展望優 盤後飆漲近 20%

跟鮑爾唱反調！Fed 大鴿派不排除 3 月降息

美 1 月 ISM 非製造業指數寫 4 個月新高 物價指數加速升近 1 年高點

在訂單和就業回升的推動下，美國服務業在 1 月以 4 個月來最快的速度擴張，此前該指數在去年底接近停滯，值得注意的是，該月一項衡量企業投入價格的指標升至去年 2 月以來新高。閱讀全文...