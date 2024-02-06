美股重點新聞摘要2024年02月06日
鉅亨網新聞中心 2024-02-06 08:13
今日操盤前瞻
美股財報 (2/5 盤後)：恩智浦 (NXPI)、Palantir(PLTR)
澳洲央行利率決議
特斯拉急崩 SAP 將其踢出汽車供應商名單
據《德國商報》週一 (5 日) 報導，德國軟體公司 SAP 將特斯拉從公司車輛供應商名單中移除，特斯拉 (TSLA-US) 股價週一盤中時段聞訊崩超 5%，引發電動車類股拋售狂潮。閱讀全文...
AI 需求旺！Palantir 首次實現全年獲利、盈餘展望優 盤後飆漲近 20%
Palantir(PLTR-US) 周一 (5 日) 公布去年第四季業績表現佳，首度實現全年獲利。公司表示，對人工智慧 (AI) 產品的需求正在推動銷售，並給出優於預期的 2024 年盈餘展望，消息激勵盤後股價飆漲近 20%。閱讀全文...
跟鮑爾唱反調！Fed 大鴿派不排除 3 月降息
聯準會大鴿派、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一 (5 日) 受訪時表示，需要看到更多數據顯示對抗高通膨取得進展，不排除等到 3 月才降息，預期今年降息三次，低於市場預期。閱讀全文...
美 1 月 ISM 非製造業指數寫 4 個月新高 物價指數加速升近 1 年高點
在訂單和就業回升的推動下，美國服務業在 1 月以 4 個月來最快的速度擴張，此前該指數在去年底接近停滯，值得注意的是，該月一項衡量企業投入價格的指標升至去年 2 月以來新高。閱讀全文...
OECD 警告：紅海緊張局勢可能導致通膨大幅攀升
經濟合作暨發展組織 (OECD) 周一 (5 日) 警告紅海緊張局勢可能會導致通膨大幅上升，與此同時該組織也上修今年全年經濟成長預測。閱讀全文...
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