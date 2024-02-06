〈財報〉AI需求旺！Palantir首次實現全年獲利、盈餘展望優 盤後飆漲近20%

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-06 07:54

FY 2024 Q1 財測

營收：6.12 億美元至 6.16 億美元

調整後營業利益：1.96 億至 2 億美元

展望 2024 會計年度，Palantir 預期全年營收將落在 26.52 億美元至 26.68 億美元間；美國商業業務營收估超過 6.4 億美元，年增至少 40%；調整後營業利益介於 8.34 億美元至 8.5 億美元間，優於彭博訪調分析師平均預測的 7.603 億美元。該公司並預期每一季都將實現 GAAP 獲利。

Palantir 執行長 Alex Karp 在致股東信中表示，公司的擴張和成長「從未如此大過」，上季業績表現反映出其在軟體領域的實力，以及跨產業和部門對 AI 平台的需求激增。

Palantir 周一盤後收跌 1.76% 至每股 16.72 美元，樂觀展望帶動盤後股價飆升近 20%。過去 12 個月以來，Palantir 股價幾乎翻了一倍。

FY 2023 Q4(截至 12/31) 財報關鍵數據 v.s. LSEG 共識預期

營收：6.084 億美元 (年增 20%) v.s. 6.024 億美元

調整後每股盈餘 (EPS)：8 美分 v.s. 8 美分

財報顯示，Palantir Q4 營收成長 20%，達到 6.08 億美元，整體商業業務收入年增 32% 至 2.84 億美元。其中美國商業業務收入較去年同期成長七成，達到 1.31 億美元，政府業務收入則年增 11% 至 3.24 億美元。

獲利方面，上季 GAAP 淨利約 9300 萬美元，為該公司連續第五季實現獲利，全年 GAAP 淨利為 2.1 億美元，為首次實現全年獲利。

Palantir 表示，上季的優異表現主要由新客戶和現有客戶的需求成長所貢獻，共計完成 103 筆超過 100 萬美元的交易與 21 筆超過 1000 萬美元的交易，分別是前一年同期的兩倍和四倍。

Karp 向彭博表示，他現在「85% 專注於」美國業務，且正在重建公司，以滿足源源不絕的 AI 需求。他預估，在 AI 產品需求的驅動下，Palantir 今年將為全美的潛在客戶舉辦約 2000 場培訓課程或訓練營，數量是去年的兩倍多。