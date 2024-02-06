〈紐約匯市〉Fed降息押注減弱 美元指數升至近三個月高點

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-06 05:54

美元指數周一 (5 日) 攀至近三個月來最高水平，最新經濟數據出爐後，交易員大幅削減聯準會 (Fed) 在今年大幅降息的押注。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.56%，至 104.50，為去年 11 月中旬以來最高。

隨著新訂單增加和就業反彈，美國 1 月服務業活動加速成長，ISM 非製造業指數從 12 月的 50.5，進一步升至 53.4，優於市場預期，顯示經濟成長動能已從去年 Q4 蔓延至新的一年。

此外，上周五 (2 日) 的非農就業報告遠優於預期，迫使市場重新調整 Fed 的降息前景。

渣打銀行 (Standard Chartered) 全球 G10 外匯研究和北美宏觀策略主管 Steven Englander 表示：「問題在於，在調整利率方面，誰能跟得上美國的腳步？目前為止，市場的答案是沒有太多的央行和貨幣。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周末接受 CBS 節目《60 分鐘》(60 Minutes)專訪時表示，官員們希望能看到數據確保通膨可持續回到 2% 目標，稱可能要等到 3 月之後才會降息。

鮑爾的言論帶動美國公債殖利率在周一上揚。繼上周五上漲 18 個基點後，周一截稿前，美國 2 年期公債殖利率再漲 11 個基點至 4.481%，10 年期公債殖利率漲 13 個基點至 4.169%。

聯邦基金期貨目前預估，Fed 今年將降息約 115 個基點，低於去年底的約 150 個基點。而根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，目前市場認為 3 月降息的機率為 14.5%，遠低於一周前的 46.2%。

歐元貶逾 0.4% 至 1.0740 美元，至 12 月以來最低。日元貶近 0.3%，至 148.69 日元兌 1 美元。

荷蘭合作銀行外匯策略主管 Jane Foley 表示，疲軟的歐元區經濟也可能對歐元造成壓力。「德國經濟陷入停滯，我認為我們正進入一個歐元難以大幅升值的時期。」

周一數據顯示，因全球需求疲軟，德國 12 月出口降幅超出預期。

隨著美元走高，英鎊重貶逾 0.7% 至 1.2534 美元，為 12 月 13 日以來最低，顯示英鎊對英國年底失業率低於預期的修訂數據反應不大。

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