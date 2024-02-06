OECD警告：紅海緊張局勢可能導致通膨大幅攀升

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 00:40

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周一 (5 日) 警告紅海緊張局勢可能會導致通膨大幅上升，與此同時該組織也上修今年全年經濟成長預測。

OECD 預估，最近海運運費上漲 100%，如果這種情況持續下去，最終可能使其 38 個成員國的進口價格通膨上升近 5 個百分點，而一年後會讓整體物價上漲 0.4 個百分點。

去年底伊朗支持的武裝份子「青年運動」(Houthi) 開始對貨輪展開一系列襲擊，許多船公司因此改道繞行，代價是航行時間增加 30% 至 50%，不僅減少全球市場航運運載力，運費也跟著水漲船高，同時受影響的還有國際油價。

不過 OECD 指出，由於船公司訂購新的貨櫃船，再加上航運業去年運載力過剩，應該會有助緩解成本壓力。該組織首席經濟學家 Clare Lombardelli 周一受訪時說，最近這場危機導致的通膨持續上升是一種風險，但不是 OECD 的基本預測。

他說：「這是我們密切留意的事情...... 我們已經看到航運價格上漲，如果這種情況持續一段時間，那麼就會導致消費者物價上漲。但目前，我們預估不會出現這種狀況。」

杜拜環球港務 (DP World) 營運長 Tiemen Meester 表示，從歐洲進口貨物成了最大挑戰，已經在路上的貨物則面臨大延遲。然而雪上加霜的是，航運網絡效率低下會帶來更高的成本，所以最終成本會上升。

不過他也指出，實際上這與新冠肺炎疫情期間的高峰相距甚遠，這些成本將如何轉嫁給消費者還有待觀察，而且這種情況只是短期的。他說：「現在的情況是穩定的，因為網絡已經在調整、貨物正在運輸、船隻訂購正在進行，只是需要更多時間而已。」

上修全球今年經濟成長 看好美國展望

經濟成長方面，OECD 目前估計 2024 年全球經濟成長率為 2.9%，高於去年 11 月預測的 2.7%。值得注意的是，該組織將美國今年經濟成長上修 0.6 個百分點至 2.1%，原因是該國通膨正在下滑且就業市場沒有帶來巨大成本，所以能看到美國實質收重建並支撐消費成長。

至於歐洲，Lombardelli 表示由於能源價格衝擊、通膨對實質收入與消費影響，以及在貨幣政策收緊之際對銀行融資更大的依賴，將該區今年經濟成長下修 0.3 個百分點至 0.6%，而對於英國的預測則持平在 0.7%。