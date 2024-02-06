美1月ISM非製造業指數寫4個月新高 物價指數加速升近1年高點

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-06 02:20

在訂單和就業回升的推動下，美國服務業在 1 月以 4 個月來最快的速度擴張，此前該指數在去年底接近停滯，值得注意的是，該月一項衡量企業投入價格的指標升至去年 2 月以來新高。

具體來看，美國今年 1 月 ISM 非製造業指數報 53.4，超出市場預期的 52.0，也高於修正後前值 50.5，創一年以來最大增幅，同時已經連續一年保持在 50 榮枯線上。

美國今年 1 月 ISM 非製造業指數報 53.4，創一年以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

與此同時，同日稍早公布的數據顯示美國 1 月服務業採購經理人指數 (PMI) 終值升至 52.5，創去年 6 月以來新高，連續 12 個月處在擴張區間，高於市場預期與前值的 52.9。此外，1 月綜合 PMI 終值升至 52，創去年 7 月以來新高且連續 12 個月擴張，高於前值的 50.9，不過低於市場預期的 52.3。

美國 1 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 55.8，前值 55.8

新訂單指數報 55.0，前值 52.8

僱傭指數報 50.5，前值 43.8

供應商交貨指數報 52.4，前值 49.6

存貨指數報 49.1，前值 49.6

物價指數報 64.0，前值 56.7

未完成訂單指數報 51.4，前值 49.4

新出口訂單指數報 56.1，前值 50.4

進口指數報 59.9，前值 49.3

庫存景氣指數報 59.3，前值 55.3

(圖：ISM)

觀察指數細項，1 月價格指數飆升 7.3 點至 64，創 2012 年以來最大增幅，也是去年 2 月以來新高，表明成本上漲速度加快。由於紅海危機導致航運公司改變路線，美國企業正在應付運輸成本飆升問題。

1 月價格指數大幅飆升，創 2012 年以來最大增幅。(圖：ZeroHedge)

另外，衡量未來需求的 1 月新訂單指數升至 55 的 3 個月高點，單月漲幅 2.2 點。該指數在去年 9 月時報 51.8，是去年全年的最低點；商業活動指數與去年 12 月持平，均位於 55.8，顯示擴張持續。

值得注意的是，1 月就業指數單月大幅反彈 6.7 個點，回到 50.5 的擴張區域。這與上周五的非農就業報告顯示的就業市場頗具韌性是一致的，這或意味著聯準會 (Fed) 將推遲降息。

1 月服務業就業強勁反彈。(圖：ZeroHedge)

有分析指出，除 1 月井噴式的就業成長外，該報告還表明，去年第四季以來的經濟成長動能延續到了新的一年，不過這也進一步降低 Fed 在 3 月降息的可能性。

Santander US Capital Markets LLC 首席美國經濟學家 Stephen Stanley 在一份報告中表示：「美國經濟再一次超過了華爾街經濟學家和金融市場參與者相對悲觀的預測。」