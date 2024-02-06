「豐存股-美股」定期定額門檻降至10美元，協助投資人規劃年終獎金

鉅亨研報 2024-02-06 14:35

永豐金證券宣布「豐存股 - 美股」定期定額門檻降低至 10 美元，協助投資人規劃年終獎金輕鬆投資美股，並新推出主題總覽和歷史回測試算 2 大新功能，打造「低門檻、便捷篩選、目標試算」三大完整投資體驗，協助投資人從百檔美股輕鬆篩選適合自己的存股標的。

■延伸閱讀推薦：

美股定期定額風靡市場，根據證券商同業公會數據，2023 年複委託存股成交金額驚人攀升至 175.72 億元，較 2022 年成長 86%，投資戶數已達近 17 萬人，年增大幅成長 78%，永豐金證券為滿足投資人布局全球市場的需求，2021 年「豐存股 - 美股」領先業界首家開辦美股定期定額業務，2023 年成交金額持續站穩 4 成以上市佔。

永豐金證券指出，這一波美股熱潮，不僅反映出投資者對全球市值第一大市場的信心，同時也突顯定期定額投資策略在普惠金融的優勢，投過自律的投資方式有助於降低市場波動風險，以長期投資規劃的角度避開單筆買到高檔的風險，達成微笑曲線理論降低長期持股成本的優勢。觀察美股標普 500 指數，前十大權值股價皆在百元以上，小額投資人不易參與，永豐金證券 2024 年一開年就宣佈「豐存股 - 美股」定期定額門檻降低至 10 美元，並結合「碎股」買進模式、可將 1 股切分到小數點後 5 位，協助投資人輕鬆買進百元的高價美股。

■延伸閱讀推薦：

永豐金證券表示，新春連假將近，不論是年終獎金還是小孩子的過年紅包，都可善用「豐存股 - 美股」為自己累積財富，永豐金證券提供多達 149 檔美股多元選擇，若投資者面對眾多選擇感到困惑，除了可在豐存股平台首頁找到熱門排行榜，從投資人最愛的存股標的開始參考，還可從全新上線的「主題總覽」功能，從自己有興趣的主題標籤尋找對應的存股標的，「主題總覽」目前區分 7 大主類別，分別是總經趨勢、夯爆科技、美好生活、永續未來、投資大師選股、ETF 投組與其他話題，夯爆科技類又細分了 4 大區塊，從 5G 通訊、半導體巨星、智慧聯網到蘋概股都能精準搜尋，滿足多元選股需求。