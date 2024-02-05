〈財報〉中東戰事影響銷售 麥當勞上季營收未達預期

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 20:57

麥當勞 (MCD-US) 周一 (5 日) 公布的上季業績好壞參半，因為中東動盪對其在這些市場的銷售造成影響。

該公司股價在周一盤前交易下跌不到 1%。

根據 LSEG 對分析師進行的調查，麥當勞業績與華爾街的預期比較如下：

調整後每股獲利 2.95 美元，高於預期的 2.82 美元

營收 64.1 億美元，低於預期的 64.5 億美元

這家速食巨頭第 4 季淨利為 20.4 億美元，合每股 2.80 美元，高於去年同期的 19 億美元和每股 2.59 美元。

排除不再使用的軟體沖銷、重組成本和其他項目，麥當勞每股獲利 2.95 美元。

淨銷售額成長 8%，達到 64.1 億美元。

由於中東銷售陷入困境，該連鎖店本季全球同店銷售額成長 3.4%，低於 StreetAccount 預期的 4.7%。

國際開發加盟市場的同店銷售額僅成長 0.7%。麥當勞表示，由於以色列與哈馬斯的戰爭，該部門的銷售額出現下滑。

麥當勞在財報聲明中表示：「公司正在監控不斷變化的局勢，預計只要戰爭繼續，局勢就會繼續對整個系統的銷售和收入產生負面影響。」

該細分市場的所有其他市場，如中國和日本，本季同店銷售均出現正成長。

受菜單價格上漲的推動，美國同店銷售額成長 4.3%，基本符合預期。該公司還將此歸功於有效的行銷和數位銷售成長。

該公司包括加拿大、澳洲和德國的國際市場部門同店銷售額成長 4.4%，低於 StreetAccount 預期的 5.1%。然而，法國同店銷售額卻出現萎縮。

對於 2024 年，麥當勞重申 12 月以來的財測，即新餐廳將使其全系統銷售額成長近 2%，不包括匯率變動。該連鎖店計劃今年開設 2100 多家新店，以加速擴張並吸引更多客戶。