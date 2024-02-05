鮑爾堅持暫不降息 投資人考量利率前景 美債殖利率大漲

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-05 18:40

美國公債殖利率周一 (5 日) 走高，投資人在聯準會主席鮑爾發表評論後權衡利率前景。

美東時間清晨 5:01，10 年期公債殖利率上漲 6.3 個基點至 4.094%。2 年期公債殖利率上漲 7.5 個基點至 4.445%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考量利率前景，並等待可能提供有關經濟狀況暗示的最新數據。

鮑爾周日 (4 日) 對 CBS 表示，聯準會在降息時會保持謹慎，政策制訂者仍在尋找通膨回到聯準會 2% 目標的更多證據。

鮑爾還表示，降​​息步伐可能會慢於市場預期，並重申上周聯準會會議後的言論，不太可能在 3 月開始降息。

在上周會議上，聯準會連續第四次維持利率不變，但表示降息可能會在今年開始。

由於對升息對經濟影響的擔憂持續存在，許多投資人一直期待聯準會儘早降息。