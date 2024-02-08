〈春節宅在家〉醫療科學無法解釋? 前國衛院長龍年書單「誰劫奪了笛卡爾的腦袋」
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-08 09:10
春節到處都是過年人潮，如果不想出門人擠人只想在家當「年假宅」，除了追劇當沙發馬鈴薯外，春節期間不少人也會增進閱讀。前國衛院院長、現任浩鼎 (4174-TW) 新任董事長梁賡義推薦春節書單「誰劫奪了笛卡爾的腦袋?」，在醫療發展過程中，有些狀況還是沒有足夠科學可以解釋。
梁賡義是遺傳流行病學專家，他所專長的生物統計正是進入基因醫學時代不可或缺的一門學問，不只是醫療研究重要推手，後續也擔任陽明大學校長和國衛院院長，產、官、學經歷完整。
梁賡義在多年來的醫療領域發展過程中，許多現象仍是無法透過科學來解釋。他進一步說，由腦科學專家謝仁俊撰寫的「誰劫奪了笛卡爾的腦袋？腦科學看意識、靈附與靈療」一書，就可以發現，儘管醫療技術持續進步，但是科學仍有侷限性，謝仁俊同時也是臨床醫生與科學家，書中也提到有些沒有足夠科學進化可以解釋。
「誰劫奪了笛卡爾的腦袋?」一書是謝仁俊以現代腦科學的視角，一探意識、靈附與靈療所不為人知的奧秘，挑戰科學的新疆界。謝仁俊在 J 氏靈療的個案中，有靈附的案例數以萬計，並在 J 氏的靈療現場觀察了近十年，見證了無數被靈附者的痛苦與難以想像的無形因果。
此外，謝仁俊的臨場靈療實錄，揭開人類意識現象不可思議的一面，透過靈附紀實、靈療實況和腦科學研究實證及論述，展現令人震撼的生命實相，謝仁俊更說：「這本書只是個揭示，並不是結論!」
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