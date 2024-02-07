勤誠1月營收年增1.6倍 整體營運有望逐季成長

伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公布 1 月營收 11.1 億元，年增高達 163%。勤誠表示，雖然第一季為傳統淡季，但在各項專案持續放量發酵下，1 月營收寫下歷史同期新高。勤誠也看好，在 AI 及雲端伺服器需求增溫下，整體營運有望逐季成長。