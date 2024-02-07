勤誠1月營收年增1.6倍 整體營運有望逐季成長
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-07 21:38
伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 今 (7) 日公布 1 月營收 11.1 億元，年增高達 163%。勤誠表示，雖然第一季為傳統淡季，但在各項專案持續放量發酵下，1 月營收寫下歷史同期新高。勤誠也看好，在 AI 及雲端伺服器需求增溫下，整體營運有望逐季成長。
勤誠 1 月營收 11.1 億元，較去年 12 月的 18.1 億元減少，月減 38%，但較去年同期大幅成長 163%。勤誠預期，第一季為全年單季低點，隨著 AI 伺服器需求增溫，以及雲端伺服器市場逐步回穩，看好整體營運逐季成長，今年表現將優於去年。
根據研調機構 DIGITIMES 預期，第一季全球伺服器出貨將成長 1.7%，成為過去 5 季以來首度恢復年增長。傳統雲端伺服器需求逐步回穩，雲端業者也積極回補通用型伺服器出貨，加上高利率與 AI 伺服器需求強勁，雲端業者加大 AI 伺服器的採購力道。另外，GPU 缺料狀況逐漸好轉，進一步推升伺服器出貨。
勤誠表示，將持續關注市場需求與趨勢，協助 CSP 客戶開發 AI 高階伺服器，同時深耕伺服器標準品產品服務全球客戶，預計隨著新平台導入和資料中心需求提升，將帶動全年營運效益。
不過勤誠也坦言，目前全球經濟情勢仍不明朗，地緣政治風險持續，加上美國聯準會降息時程未定，將持續關注各項不確定因素，並審慎評估相關影響，積極配合客戶需求。
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