東洋旗下膽道癌口服藥 2月起納健保給付

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-01-31 15:11

東洋 (4105-TW) 持續建構膽道癌藥物領域完整產品線，自日本引進代理的化療口服藥物 TS-1，用來治療膽道癌復發或晚期膽道癌，獲得健保署核准於今年 2 月起納入健保給付藥物。

總經理侯靜蘭指出，為滿足膽道癌患者多元的醫療需求，東洋 2010 年代理日本化療口服藥物 TS-1，至今已與臺大、北榮、長庚等數十家醫學中心等級醫院，在臨床試驗合作超過十年、產出 25 份研究報告，期望建立國人自身醫療數據外，也藉此找出對台灣病患最適切的化療治療指引。

東洋 2022 年順利取得 TS-1 用於「治療晚期或復發之膽道癌」適應症，也爭取健保署核准自今年 2 月起允許與化療針劑 Gemcitabine 合併使用，作為晚期或復發之膽道癌的健保給付藥物。

目前 TS-1 在日本已有乳癌、肺癌、膽道癌等 8 項適應症，在台灣則已獲胃癌、胰臟癌、大腸直腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌等 5 大癌症藥品許可。侯靜蘭表示，東洋旗下標靶新藥 Pemigatinib、化療口服藥物 TS-1 以及自製針劑化療藥物 Gemcitabine 等，都是健保收載治療膽道癌的給付藥品，足見台灣東洋對充實膽道癌藥物的努力。

東洋積極在治療膽道癌藥物領域建構完整產品線，繼去年 5 月引進全球第一個美國 FDA 核准用於膽道癌的標靶新藥 Pemigatinib，並獲健保署列為第一個健保暫時性支付藥品後，化療口服藥物 TS-1 也獲准納入健保，可望為醫病在健保藥物選擇上提供更多元的治療方案。

東洋說明，因腫瘤位置不同，膽道癌也被稱為膽管癌，兩者都是少見的原發性惡性腫瘤，國內每年約有 2000 多人確診，其中更有 7 成比例患者發現時已是晚期且過去十年並無太多治療選擇。不過，近年除有標靶新藥、免疫藥物投入臨床外，國衛院也運用化療口服藥物開發出適合國人的複方化療標準治療，也可考慮做為第一線治療的另一選擇。

侯靜蘭表示，全球膽道癌罹病人數少且好發於亞洲人種，使歐美藥廠的藥品開發資源優先聚焦在高盛行率的癌別，國際新藥的有限性讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。