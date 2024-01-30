電動車退位 減肥藥成新寵 禮來市值超過特斯拉

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 18:56

不過，原本被擔心會受到更大衝擊的美國食品飲料和醫療器材產業類股卻風平浪靜，相關擔憂也逐漸緩解。

受投資人對其成長放緩的擔憂拖累，特斯拉市值在財報發布後縮水約 800 億美元。在上周四 (25 日) 公布財報時，特斯拉更發出獲利預警，聲稱今年的擴張速度將「明顯更低」，股價單日下跌 12%，市值跌至約 5800 億美元。

而預期禮來研發出新型減肥藥 Mounjaro 和 Zepbound ，推動其股價飆升，一舉成為全球最大醫療保健公司，市值升至逾 5950 億美元，超越特斯拉。

分析師認為，這在某種程度上代表了投資人興趣的轉變，似乎不再全盤接受對電動車製造商和供應商鼓吹的「取代傳統燃油車，因而需求量、購買量大有潛力」的說辭。相反地，所有與新型減肥藥進展有關的訊息都受到投資人青睞。

Interactive Brokers 首席策略師索尼克 (Steve Sosnick) 表示：「投資人向來傾向於追隨趨勢。在過去的時間點上，這股趨勢是電動車和特斯拉。而目前，更吸引投資人的趨勢變成了人工智慧 (AI) 和 GLP-1 新型減肥藥。」

在去年上漲 59% 後，禮來股價 2024 年開年至今又上漲了 7.7%，Mounjaro 和 Zepbound 的銷售額預計將推動股價進一步上漲。不僅是禮來，諾和諾德 (NVO-US) 的新型減肥藥 Wegovy 也使這家丹麥公司一躍成為歐洲最有價值的上市公司之一。

高盛發布報告指出，到 2030 年，全球減肥藥市場的年銷售額預計將從目前的約 60 億美元增加到 1000 億美元左右，其中禮來與諾和諾德擁有「先發優勢」，預計「未來 5 到 7 年間將繼續占有絕大多數市場，基本上保持雙頭壟斷」。