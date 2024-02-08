春節前大陸需求大走旺 德麥1月營收6.81億元創新高年增68%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-08 11:33

疫情解封帶動內需提升，食品股股王德麥 (1264-TW) 今 (8) 日公布最新營收資訊，德麥 2024 年 1 月營收以 6.81 億元改寫歷史新高，月增 14.3%，年增 68.37%，其中在中國大陸的 1 月的銷售年增幅達 235.51%。

德麥在對中國大陸市場訂下增加成交客戶數以及提高自製產品的銷售比重兩大目標，預估 2024 年營收將再突破 2023 年的 57.8 億元再創新高，預估獲利可望向上突破。同時，德麥並規劃自馬來西亞、印尼市場之外進一步擴張經營版圖。

德麥在台灣、中國大陸、馬來西亞、香港等市場，積極增加每月成交客戶數, 以推升業績的穩定增長。在各市場營運策略上，德麥指出，台灣市場仍將持續引進日韓流行商品，落實商品帶動原物料銷售商業模式，同時為解決缺工問題，將積極往 OEM 代工領域布局, 解決客戶痛點。

同時，在東南亞市場方面，德麥在馬來西亞爲目前為當地市場之第二大原料商，已獲一些國際知名品牌後，德麥正積極洽談合作，可望為 2024 年業績帶來持續貢獻。同時德麥亦將馬來西亞作為開拓東南亞市場的戰略中心，明年除印尼市場外之外，將規劃布局其他市場。