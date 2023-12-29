浩鼎延攬前國衛院院長梁賡義擔任新董座 執行長出任兩子公司法人董事

浩鼎 (4174-TW) 今 (29) 日召開董事會，一致推舉新加入的法人董事代表、前國衛院院長、陽明大學校長梁賡義出任新董事長，此人事案即日起生效。另外，子公司鼎晉與潤雅法人董事今日同步改派代表人，均由浩鼎執行長王慧君接任。

浩鼎創辦人張念慈去年 12 月 29 日因心臟病驟逝，由閻雲接任董座，閻雲當時即言明以一年為期，並於本月 20 日以期限已屆為由請辭；法人董事盛成投資公司次日改派梁賡義出任法人董事代表，並於今日董事會選舉後接任董座。

梁賡義為全球知名生物統計學家，發表廣義估計公式 (Generalized Estimating Equations, GEE) 大幅改變臨床試驗統計分析方法，如今已被廣泛運用在癌症、心血管、家族遺傳及精神疾病研究及社會科學領域，並曾獲多項國際大獎。

浩鼎表示，梁賡義去年自國衛院院長一職退休後，接任逢甲大學春雨講座教授；除了隔周前往台中協助推動全人教育，已定居台東希望山海為伴，過著嚮往的田園生活。不意，在閻雲請辭後，潤泰集團旗下盛成投資公司邀約他出任台灣浩鼎法人董事代表，讓他的職涯出現意外的轉折。

梁賡義強調，擔任陽明大學校長和國衛院院長時，尹衍樑為了國家生技、高教發展及民生需求一擲數十億元，不但毫無吝色且一無所求，令人動感佩；與浩鼎執行長王慧君晤談後，認為對方是很好的共事對象，後續諮詢生技和學術界大老後，各界對王慧君均持肯定態度，最後才答應接下職務。

梁賡義表示，自己與生技界早有淵源，除了生物統計外，兩度任職國衛院期間從禽流感來襲，18 天內即破解「克流感」製程，建立 150 萬人份的安全藥物庫存，到新冠肺炎 (COVID-19) 期間，國衛院也合成公克級的新冠治療藥物瑞德西韋。此外，從新冠抗原快篩試劑到疫苗，國衛院均走在產業之前，為研發注入量能、為開發及製造架構平台。

他期望，為生技產業擘畫的戰略思考，必須植基於對產業的深入了解與互動，此次要走向新藥研發產業的深水區，能在王慧君領軍下，「董事長只要做好啦啦隊就可以了」。