〈財報〉雪佛龍獲利大幅下降 但仍大方發放股利

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-02 19:37

雪佛龍 (CVX-US) 表示，受多項減損支出拖累，第 4 季獲利較上年同期大幅下降。但這家美​​國第二大石油公司仍設法在 2023 年向股東返還創紀錄數額的現金。

去年這家石油巨頭支付 113 億美元股利並回購 149 億美元的股票，向投資者返還了 236 億美元。雖然其獲利從 2022 年的 355 億美元下降約 40% 至 213 億美元，但還是勉力做到這一點。

雪佛龍表示，董事會批准從 3 月開始將單季股利增加 8% 至 1.63 美元。 該公司股價周五早盤上漲約 1%。

根據 LSEG 對分析師的調查，雪佛龍第 4 季財報與華爾街預期比較如下：

調整後每股獲利 3.45 美元，高於預期的 3.21 美元

營收 471.8 億美元，低於預期的 516.2 億美元

雪佛龍本季淨利從一年前的 64 億美元或每股 3.33 美元下降 65% 至 23 億美元或每股 1.22 美元。

由於 18 億美元的減損費用以及與先前在墨西哥灣出售的資產退役相關的 19 億美元的影響，雪佛龍的美國石油和天然氣資產提列 13.5 億美元的損失。

不計減損費用，雪佛龍調整後每股盈餘為 3.45 美元，超過華爾街對該季度每股 3.21 美元的預期。

2023 年原油價格波動較大，由於中國經濟疲軟和美國石油產量創紀錄，西德州中質原油和布蘭特原油價格全年下跌超過 10%。

雪佛龍 2023 年的日產量達到創紀錄的 310 萬桶石油當量。其中隨著公司增加資本支出，美國產量增加了 14%。