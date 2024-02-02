〈財報〉埃克森美孚上季財報憂喜參半 盤前股價走跌

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-02 21:16

美國能源巨擘埃克森美孚 (Exxon Mobil) 周五 (2 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第四季與全年財報，儘管該季受到燃料交易和石油、天然氣產量增加提振，獲利高於預期，全年獲利也創下 360 億美元的佳績，但營收遠不及華爾街分析師預期。

根據財報，埃克森美孚第四季營收年減 11.6% 至 843.4 億美元，遠低 FactSet 分析師預期的 900.3 億美元；該季淨利報 76.3 億美元，合每股獲利 1.91 美元，遠不及去年同期的 127.5 億美元或每股獲利 3.09 美元；剔除非經常性項目後，經調整後每股獲利報 2.48 美元，遠高 FactSet 分析師預估的 2.20 美元。

另外，該公司上季自由現金流年減 35% 至 79.7 億美元，但仍高於 FactSet 預估的 77.7 億美元。值得注意的是，埃克森美孚上季交易部門收益超過 10 億美元，完全抵消原油價格下跌造成的 4.1 億美元損失。去年第四季布蘭特原油期貨均價為每桶 82.85 美元，較 2022 年同期下滑 7%、較去年第三季減少 4%。

截至去年第四季 (12/31) 埃克森美孚擁有 316 億美元現金，比去年第三季減少約 4%，主因是股東配息。該公司表示，去年透過股票回購和配息向股東派發 320 億美元，高於 2022 年同期的 298 億美元。

按全年來看，該公司去年獲利達 360 億美元，寫下領先同行的佳績，另外經營活動中產生 554 億美元現金流，同時向股東配發股息共 324 億美元。