【量大強漲股整理】IC設計比價效應發威，轉機股(3228)金麗科，再創新高，AI股有機會續行向上嗎?
鉅亨研報 2024-02-02 17:26
台股多頭氣勢強勁，指數尾盤上漲 91.82 點，收在 18059.93 點，成交量 3277.25 億元。
看一下三大法人: 外資買超 151.39 億元；自營商賣超 1.11 億元；投信賣超 3.96 億元；三大法人合計買超 146.31 億元。
美股昨日四大指數集體收紅，帶動台股開高走高收最高來到 18059.93 點，再度收復萬八關卡，收復五日線，週線連三紅；櫃買創下歷史新高來到 239.9 點，上市 + 上櫃，漲停家數達 28 家，日線連五紅，週線連二紅，中小型股表現依然亮眼，今盤面上還是以電子族群為焦點，電子族群成交比重維持在 75% 之間，而電子族群中，今天散熱、IC 設計族群表現亮眼；美股方面，(MSFT-US) 微軟公布上季財報超預期，(AAPL-US) 蘋果 Q1 營收睽違一年重返成長，(META-US)Meta、 (AMZN-US) 亞馬遜財報皆優於預期，META 盤後大漲 15%，亞馬遜盤後上漲 7%；整體來看，台股封關交易日僅剩一天，但多方氣勢仍強，月線、季線、半年線及年線等中長期均線維持在上揚格局，多頭格局不變。
個股方面，(2330-TW)台積電，雖盤中平盤附近震盪，但尾盤買單進場，小拉 7 塊至 635 元，美股昨有消息稱 (NVDA-US) 輝達開始接受經銷商預定中國特製版晶片，終場上漲 2.44%，收盤再創新高，帶動台股 AI 股走強，(3231-TW)緯創，大漲逾 + 4%，再創新高，(2465-TW)麗臺，亮燈漲停，(2376-TW)技嘉，上漲 6.22% 創波段新高，(6669-TW)緯穎，漲 6.45% 再創歷史新高，(2377-TW)微星，底部帶量上漲 2.99%、(2356-TW)英業達，收復所有均線來到 56.3 關卡價位；IC 設計族群，再度掀起比價效應，多數股票大漲向上，股王 (3661-TW) 世芯 - KY，再創波段新高! 盤中來到 4000 元大關，而 (6643-TW)M31，也有 + 4% 漲幅，(2454-TW) 聯發科，反彈向上，(3443-TW)創意，也有 + 2.9% 漲幅；神盾集團走勢仍持續強勢，(8054-TW)安國、(6684-TW)安格、(6695-TW)芯鼎、(6243-TW)迅杰，持續亮眼，相關的 IC 族群掀起比價效應，而盤面上最強勢的莫過於，佳螢一再強調的轉機題材股 (3228-TW) 金麗科，最新公布 1 月營收 4,763 萬元、年增 147.85％，月增 115.96，元月營收翻倍成長，激勵股價大漲 + 9%，再創新高，來到 481 元大關，佳螢通通領先市場預告在前，佳螢先前一再強調，財報空窗期下的潛力股，就是轉機題材，佳螢不僅在經濟日報 131 領先預告後一路噴出來到今天的新高 481 元大關! 整整波段大漲 + 267%，再度驗證佳螢選股冠軍的實力。
登上數次經濟日報的頭版，最強的飆股! 所有粉絲好友都可以驗證在驗證!
IC 設計比價效應發威
(3661-TW) 世芯 - KY
(6643-TW)M31 創高
轉機股 (3228-TW) 金麗科 + 9.59% 再創波段新高 + 267%
(3443-TW) 創意反攻!! 領先預告!
AI 股攻勢再起，有機會續攻向上嗎?
二月份選股新方向為何? 跟著佳螢賺紅包!
都在影片分享給你知道
2/2
【上市強勢股分享】
(6805-TW) 富世達
(2465-TW) 麗臺
(1528-TW) 恩德
(2421-TW) 建準
(2365-TW) 昆盈
(3530-TW) 晶相光
(8996-TW) 高力
(6533-TW) 晶心科
(6669-TW) 緯穎
(4968-TW) 立積
(6863-TW) 永道 - KY
(3376-TW) 新日興
(2467-TW) 志聖
(2383-TW) 台光電
(2345-TW) 智邦
(3535-TW) 晶彩科
2/2
【上櫃強勢股分享】
(6425-TW) 易發
(3234-TW) 光環
(3324-TW) 雙鴻
(8054-TW) 安國
(3294-TW) 英濟
(3268-TW) 海德威
(6684-TW) 安格
(4534-TW) 慶騰
(3228-TW) 金麗科
(3081-TW) 聯亞
(3551-TW) 世禾
(4543-TW) 萬在
(6274-TW) 台燿
(6643-TW)M31
(3289-TW) 宜特
(3548-TW) 兆利
想持股診斷或詢問盤勢分析
請免費訂閱
股市期皇后 莊佳螢
莊佳螢分析師:
每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2024 年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!
股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢
LINE 官方帳號
LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)
或是點擊下方網址加入
Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!
(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)
FB 粉絲團:【股市期皇后】
文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
- 台股可望更好！定期定額這樣做 贏戰大趨勢
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇