〈台幣〉封關前交投仍熱絡 收升9.5分至31.243元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-02-02 17:13

新台幣今 (2) 日強勁升值，午盤過後一度升破 31.2 元，最高見到 31.194 元，終場兌一美元收在 31.243 元，升值 9.5 分，台北外匯經紀公司成交值達 10.99 億美元，顯示匯市交投在農曆年封關前仍相當熱鬧。

新台幣今日以 31.3 元、升值 3.8 分開出，最高來到 31.194 元，升值達 1.44 角，終場收在 31.243 元，升值 9.5 分，全日高低價差 1.06 角。

主要亞幣中，韓元升值超過 0.4%，新台幣升值 0.3%，泰銖升近 0.2%，星元小升近 0.1%，不過，日圓貶值近 0.3%，人民幣和港幣平盤。

法人指出，FOMC 會議將利率維持在 5.25-5.5% 不變，會後聲明也刪除進一步升息措辭，符合市場預期，儘管聯準會主席鮑爾一席談話，澆熄市場對 3 月降息預期，不過，華爾街多個大型投資機構仍認為降息點有望落在 6 月，台股中多格局不變。