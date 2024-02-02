外資買超台股151億元 重點鎖定AI股緯創、廣達及技嘉

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-02 17:56

台股今 (2) 日在尾盤爆量急拉大力帶動指數上漲 91.82 點或 0.51% 作收，收在 18059.93 點，市場成交值也增加到 3277.25 億元， 也呈現法人土洋對作局面，三大法人外資買超，投信、自營商賣超，合計買超 146.32 億元；其中 AI 概念股緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW) 及技嘉 (2376-TW) 均爲外資重點買超個股。

2 月 2 日集中市場外資買超 151.39 億元，投信賣超 3.96 億元，自營商賣超 1.11 億元，在期貨市場上，今天外資則持續買進空單避險，交易口數淨額爲空單 1774 口，未平倉合約口數連三日增加至 6136 口。

2 月 2 日集中市場外資買超較多的個股爲，緯創、建準、友達、廣達、台積電、英業達、欣興、昆盈、技嘉、文曄；2 月 2 日集中市場外資賣超交多的個股爲，聯電、長榮、宏碁、力積電、陽明、亞力、仁寶、日月光投控、華通、正文。

2 月 2 日集中市場投信買超較多的個股爲，新日興、技嘉、健鼎、聯電、台光電、奇鋐、旺宏、JPP-KY、緯創、宏碁；2 月 2 日集中市場投信賣超較多的個股爲，群創、仁寶、中信金、光寶科、漢翔、華碩、南亞科、富邦金、啟碁、台驊投控。

2 月 2 日集中市場自營商買超較多的個股爲，聯電、緯創、三商壽、群創、技嘉、廣達、台光電、艾笛森、日月光投控、中興電；2 月 2 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，陽明、友達、美時、華通、文曄、中信金、新日興、仁寶、康舒、建準。