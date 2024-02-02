投資雷達》投資送分題？投等債這樣買
鉅亨買基金 2024-02-02 14:14
即便近期美國各項經濟數據表現極佳，強韌的美國消費支出大幅降低上半年降息的可能性，市場仍普遍認為聯準會今年將啟動降息。根據歷史經驗，降息除帶動債券價格上漲之外，還有機會提高股市的本益比，使股價續創新高。然而單押股票須面臨波動高、風險高的問題，單押債券又怕賺不夠多。因此本文將教投資人如何打造具備攻守兼備的資產配置組合（美股＋較高評級的投資等級債券）來因應美國經濟軟著陸或硬著陸。
1. 為何要配置投等債？
常見的債券有４種類型，依評級高至低可分為政府公債、投資等級公司債、非投資等級公司債及新興市場債，本文著重於相對政府公債評價低一級，但殖利率更高的投資等級公司債為主軸（台積電、蘋果、微軟等評級較佳的企業，所發行的債券皆屬於投資等級公司債）。我們回測過去任一個月買入這些評級較高的債券，並持有一年的滾動報酬率平均為 6.7%，大部分時候的表現介於 2%~11% 之間，隨著持有時間越長報酬率也愈高。
2. 硬著陸、軟著陸股債表現各不同
我們整理出自 1987 年以來美國聯準會因市場出現衰退而進行緊急性降息（又稱衰退式降息）與未出現衰退而降息（又稱預防式降息）時發生後三個月、六個月與一年的美股及美投等債的表現，可以發現過去發生衰退式降息後三個月及一年，美投等債的平均報酬率為 4.4% 及 8.7%，高於美股的 0.2% 及 0.5%。若是發生預防式降息後三個月及一年，美股平均報酬率為 14.6% 及 26.9%，高於美投等債的 1.6% 及 2%。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間：1987-2023。美股採美國標準普爾 500 指數、投資等級債採美銀美國企業債指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證。過去之績效不代表未來績效之保證，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。
3. 不知道是哪種降息！？
今年下調利率似乎已成市場共識，隨著採行不同類型的降息措施，資產市場的表現也有所差異，到底聯準會將採取衰退式降息還是預防式降息呢？如果是衰退式降息，依照前段所述應該要買投等債，反之若是預防式降息，則應選擇美股。投資人在臆測聯準會採取哪種降息方式的同時，何不如選擇股債配置的投組進行資產分配，既可享受衰退式降息收割債券的資本利得與預防式降息美股帶來的爆發性漲幅。自 1987 年以來降息後持有股 6 債 4 與股 8 債 2 投組一年及三年後的報酬率分別為 10.3% 及 32.1% 與 12% 及 34.9%。投資人可依對美國經濟衰退的預期，選擇應對的美股與美投等債的投資組合。
資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算，資料期間：1987-2023。美股採美國標準普爾 500 指數、投資等級債採美銀美國企業債指數，此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證。過去之績效不代表未來績效之保證，投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效。
鉅亨投資策略
降息送分題 投等債這樣買
經歷有史以來最猛烈的升息，如今即將邁入降息循環，金融市場最大焦點無不集中於「債券」，認為現在買美債不用擔心風險。不過債券百百種，該投資哪種債才好？ 與其臆測聯準會將採行何種降息方式，投資人可以藉由上述二投組【美國股票搭配美國投資等級公司債】輕鬆進行配置，接招這題送分題。
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