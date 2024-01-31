德國警方查獲價值21億美元比特幣 事涉侵犯著作權

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 18:09

在一次突擊行動中，德國當局繳獲近 5 萬枚比特幣 (BTC)，價值約 21 億美元，這是至今為止德國繳獲的最大規模加密資產。

這場合作行動是由德勒斯登總檢察長辦公室、薩克森州刑事警察辦公室和萊比錫第二稅務局調查部門牽頭，代表了打擊數位犯罪的一個重要里程碑。

在聯邦刑事警察局、聯邦調查局和慕尼黑一家法醫 IT 專家公司的支持下，這次行動將繳獲的 BTC 轉移到政府控制的錢包。

這次行動與正在進行的調查有關。調查對像是兩名關鍵人物：一名 40 歲的德國男子和另一名 37 歲的波蘭男子，他們與德國一家主要的盜版門戶網站有關，該門戶網站一直活躍到 2013 年 5 月。

這些人涉嫌在未經授權的情況下，對版權作品進行商業使用，違反了《版權法》，並隨後進行了商業違法活動。

德勒斯登總檢察長辦公室表示，目前扣押 BTC 只是暫時性的，代表有關其最終處理方式仍未做出決定。

值得注意的是，由於被扣押資產的規模以及所涉及的法律和財務問題的複雜性，此案引起極大的關注。

據報導，1 月 17 日「巨鯨」轉移了約 5 萬個 BTC，加密資產社群因此而猜測紛紛。此舉因為涉及的交易量很大，引發人們對潛在市場波動的擔憂。

所謂的「巨鯨」其實就是薩克森州調查機構，這項消息遭披露為整個故事增添了戲劇性的轉折。

這些 BTC 是透過現已解散的串流網站「movie2k」獲利，把廣告收入兌換成加密資產。隨著這些年 BTC 的大幅升值，這項策略被證明是非常明智的。對被沒收的 BTC 處置問題，引起激烈的猜測和法律討論。

德國某些聯邦州規定必須立即出售被扣押的資產，而薩克森州在這一問題上的立場仍在審查中。

這些 BTC 的合法索賠人包括電影業、薩克森自由州被騙的版權所有者，可能出現的被告等。這是一場複雜的法律辯論，這場辯論預計將隨著時間的推移而展開。