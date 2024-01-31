鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為30元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.84元，其中最高估值3.26元，最低估值2.73元，預估目標價為30元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|3.26(3.26)
|3.34
|3.39
|最低值
|2.73(2.75)
|2.49
|2.61
|平均值
|2.92(2.93)
|2.97
|3.14
|中位數
|2.84(2.91)
|3.01
|3.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|233,060,000
|238,369,000
|238,846,000
|最低值
|135,568,000
|132,999,000
|142,696,000
|平均值
|168,998,130
|182,033,100
|183,166,990
|中位數
|161,013,210
|179,929,000
|175,670,150
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.55
|2.73
|2.15
|2.16
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|139,252,299
|186,057,824
|194,406,321
|264,717,728
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇