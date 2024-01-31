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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估下修至2.84元，預估目標價為30元

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.91元下修至2.84元，其中最高估值3.26元，最低估值2.73元，預估目標價為30元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 3.26(3.26) 3.34 3.39
最低值 2.73(2.75) 2.49 2.61
平均值 2.92(2.93) 2.97 3.14
中位數 2.84(2.91) 3.01 3.16

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 233,060,000 238,369,000 238,846,000
最低值 135,568,000 132,999,000 142,696,000
平均值 168,998,130 182,033,100 183,166,990
中位數 161,013,210 179,929,000 175,670,150

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 1.55 2.73 2.15 2.16
營業收入
(單位：新台幣千元)		 139,252,299 186,057,824 194,406,321 264,717,728

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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