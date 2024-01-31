中信銀推「綠色偵碳」 交通、飲食全卡別消費碳足跡全幫你算

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 12:57

金控業近年全力積極實踐 ESG 目標，致力將永續理念融入日常生活，中國信託銀行正式推出「綠色偵碳—消費碳足跡」服務，導入國際專業碳足跡計算方法論，中信銀客戶不論使用信用卡或簽帳卡消費，皆可合併計算消費碳足跡，率先同業提供全卡別消費碳足跡估算服務。

中信銀說明，有別於市面上計算消費碳足跡多數僅計算單一卡別，中信銀客戶可於網路銀行或中國信託 Home Bank APP 查看使用中信卡的消費碳足跡，提供客戶交通、飲食到購物全方位的碳足跡分析，幫助民眾了解日常消費對永續環境的影響。

中信銀進一步指出，「永續小學堂」每日提供永續知識挑戰遊戲，檢視自身碳足跡的同時，使民眾以輕鬆有趣的互動方式增加永續素養。綠色偵碳服務首波開放限量 5 萬名民眾使用，可於中信銀網路銀行或中國信託 Home Bank APP 開通，未來將持續研發相關功能，鼓勵民眾參與永續作為，例如開發碳補償、結合綠色投資組合、綠色存款、綠色貸款等永續商品，提升民眾永續消費意識與行為。

中信銀表示，綠色偵碳服務攜手 2018 年成立的瑞典新創公司 Doconomy，以奧蘭指數（Åland Index）方法論計算消費碳足跡，掌握全球 99% 消費類別的碳排放數據。Doconomy 積極與聯合國氣候變遷綱要公約（United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC）、萬事達卡（Mastercard）和世界自然基金會（World Wide Fund for Nature）等組織合作。