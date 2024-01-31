鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至41.06元，預估目標價為658元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由41.38元下修至41.06元，其中最高估值42.93元，最低估值38.28元，預估目標價為658元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|42.93(42.93)
|59.54
|69.56
|最低值
|38.28(39.6)
|40.96
|43.83
|平均值
|41.02(41.26)
|52.46
|62.18
|中位數
|41.06(41.38)
|52.95
|64.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|108,721,000
|127,019,000
|144,034,000
|最低值
|105,891,000
|111,223,000
|116,784,000
|平均值
|107,241,250
|122,725,820
|134,850,620
|中位數
|107,271,770
|123,453,620
|136,350,290
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|44.22
|46.46
|27.58
|16.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|121,086,925
|106,539,360
|67,672,108
|41,306,656
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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