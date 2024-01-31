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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估下修至41.06元，預估目標價為658元

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:12

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對國巨(2327-TW)做出2023年EPS預估：中位數由41.38元下修至41.06元，其中最高估值42.93元，最低估值38.28元，預估目標價為658元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 42.93(42.93) 59.54 69.56
最低值 38.28(39.6) 40.96 43.83
平均值 41.02(41.26) 52.46 62.18
中位數 41.06(41.38) 52.95 64.49

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 108,721,000 127,019,000 144,034,000
最低值 105,891,000 111,223,000 116,784,000
平均值 107,241,250 122,725,820 134,850,620
中位數 107,271,770 123,453,620 136,350,290

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 44.22 46.46 27.58 16.35
營業收入
(單位：新台幣千元)		 121,086,925 106,539,360 67,672,108 41,306,656

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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