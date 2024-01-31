鉅亨速報 - Factset 最新調查：智伸科(4551-TW)EPS預估下修至5.55元，預估目標價為131.5元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智伸科(4551-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.67元下修至5.55元，其中最高估值6.08元，最低估值5元，預估目標價為131.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|6.08(6.08)
|9.24
|10.58
|最低值
|5(5)
|7.54
|8.45
|平均值
|5.57(5.6)
|8.17
|9.51
|中位數
|5.55(5.67)
|8.23
|9.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|7,484,000
|8,475,000
|9,421,000
|最低值
|6,230,000
|7,760,940
|8,547,110
|平均值
|7,236,990
|8,177,990
|9,027,820
|中位數
|7,356,000
|8,207,000
|9,085,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|12.2
|10.47
|7.19
|7.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|9,235,183
|8,814,067
|7,160,275
|5,014,098
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4551/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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