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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至10.72元，預估目標價為146元

鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.46元上修至10.72元，其中最高估值11.15元，最低估值10.15元，預估目標價為146元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 11.15(11.15) 11.6 16.87
最低值 10.15(9.78) 7.51 10.09
平均值 10.67(10.53) 9.72 12.78
中位數 10.72(10.46) 10.09 11.86

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 70,441,000 86,072,000 106,155,000
最低值 69,306,280 73,820,000 84,279,890
平均值 70,067,910 79,609,880 91,811,360
中位數 70,145,000 79,646,000 88,514,300

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 11.6 11.54 8.6 7.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		 83,926,735 83,793,572 76,180,649 66,525,144

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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