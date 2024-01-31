鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至10.72元，預估目標價為146元
鉅亨網新聞中心 2024-01-31 17:11
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對力成(6239-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.46元上修至10.72元，其中最高估值11.15元，最低估值10.15元，預估目標價為146元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|11.15(11.15)
|11.6
|16.87
|最低值
|10.15(9.78)
|7.51
|10.09
|平均值
|10.67(10.53)
|9.72
|12.78
|中位數
|10.72(10.46)
|10.09
|11.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|70,441,000
|86,072,000
|106,155,000
|最低值
|69,306,280
|73,820,000
|84,279,890
|平均值
|70,067,910
|79,609,880
|91,811,360
|中位數
|70,145,000
|79,646,000
|88,514,300
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.6
|11.54
|8.6
|7.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
|66,525,144
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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