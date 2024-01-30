〈力成法說〉業外加持 去年Q4獲利創新高 全年賺逾一股本

封測大廠力成 ( 6239-TW ) 今 (30) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠客戶拉貨超預期，加上售廠挹注業外，推升單季獲利衝上新高，稅後純益達 39.66 億元，每股稅後純益 5.31 元，累計全年達 10.72 元，賺逾一個股本。

董事長蔡篤恭表示，去年第四季在客戶急單挹注下，營收超越先前預期，毛利率也回升至 20%，呈現顯著成長，蘇州廠處分利益約 3.5 元，全年盈餘也會依照先前幅度進行配息，擬配發現金股利 7 元。