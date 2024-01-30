〈力成法說〉業外加持 去年Q4獲利創新高 全年賺逾一股本
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 16:05
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受惠客戶拉貨超預期，加上售廠挹注業外，推升單季獲利衝上新高，稅後純益達 39.66 億元，每股稅後純益 5.31 元，累計全年達 10.72 元，賺逾一個股本。
力成去年第四季營收 190.34 億元，季增 3.2%，年增 3.4%，毛利率 20.5%，季增 2.7 個百分點，年增 3.3 個百分點，營益率 13.6%，季增 2.7 個百分點，年增 2.1 個百分點，稅後純益 39.66 億元，季增 152.1%，年增 194%，每股稅後純益 5.31 元。
力成去年全年營收 704.41 億元，年減 16.1%，毛利率 17.9%，年減 2.8 個百分點，營益率 11.6%，年減 3.2 個百分點，稅後純益 80.09 億元，年減 7.8%，每股稅後純益 10.72 元。
董事長蔡篤恭表示，去年第四季在客戶急單挹注下，營收超越先前預期，毛利率也回升至 20%，呈現顯著成長，蘇州廠處分利益約 3.5 元，全年盈餘也會依照先前幅度進行配息，擬配發現金股利 7 元。
細分產品線，力成去年邏輯晶片營收比重 38%、SiP/Module 8%、NAND 29% 以及 DRAM 25%。
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