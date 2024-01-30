〈力成法說〉全年營收逐季揚 HBM有很多專案開發中

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-01-30 19:23

封測大廠力成 (6239-TW) 今 (30) 日召開法說會，公司表示，第一季營收將是全年低點，之後可望逐季成長，看好 AI 應用將帶動記憶體需求，尤其在 HBM 領域，目前已有眾多專案開發中，預計今年第四季至明年第一季就會陸續量產。

力成指出，以 DRAM 業務來看，首季為 PC、手機與消費性電子的傳統淡季，但由於疫情過後，客戶大多以急單方式下單，仍可期待急單效應，資料中心、HPC 相關業者則是第二季開始會有較積極的資本支出，帶動下半年記憶體需求。

市場也關注 HBM 領域，力成指出，對 HBM 市場感到很興奮，因為未來幾年市場會很大，公司因應未來訂單，也購入 CMP 機台，預計 3、4 月就會進駐，有助公司跨入 HBM 領域，目前已經有客戶正在進行驗證，公司也會是封測廠中第一間具備 HBM Via middle 封裝技術的廠商。