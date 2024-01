PwC報告：推動全球加密貨幣立法 歐洲與中東最積極

美國於 2023 年通過幾項 加密貨幣 法案和監管措施,範圍涵蓋支付型穩定幣的發行與監管、數位資產的定義、市場結構及稅務。其中「2023 年支付型穩定幣法案」(Clarity for Payment Stablecoins Act of 2023) 旨在確立支付型穩定幣的監管框架,並明定支付型穩定幣發行人的資格。經核准之非銀行發行人將受到與銀行金融機構相同的監管,需遵循資本、流動性、風險管理和法令遵循等規範。惟該法案目前尚未達到共識,故仍待完成立法程序。

另一項法案則是與「21 世紀金融創新與科技法案」(Financial Innovation Technology for the 21st Century Act) 一起提交的「數位資產市場結構法案」(Digital Asset Market Structure Act),界定美國商品期貨交易委員會 與美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 在數位資產業務的管轄權。